De Rossi riceve il Tapiro d'Oro di 'Striscia la Notizia' ma non capisce perché: "E lo dai a me?" L'ex allenatore della Roma Daniele De Rossi riceve il Tapiro d'Oro dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ma resta spiazzato: "Non credo di essere il destinatario giusto"

A cura di Michele Mazzeo

Sono passati più di 100 giorni dal suo esonero dalla panchina della Roma, ma l'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha deciso comunque di consegnare il Tapiro d'Oro per il brutto rendimento della formazione giallorossa a Daniele De Rossi, bandiera del club da calciatore arrivata a ricoprire il ruolo da allenatore dopo l'esonero dell'amatissimo José Mourinho per poi essere a sua volta esonerato qualche mese dopo il prolungamento di contratto arrivato in estate.

Dopo di lui, in questa prima parte di stagione, a guidare la squadra capitolina si sono avvicendati altri due tecnici, Ivan Juric (sollevato dall'incarico dopo 53 giorni) e l'attuale allenatore Claudio Ranieri. Non sorprende dunque che il 41enne romano sia rimasto spiazzato nel momento in cui si è visto assegnare il sarcastico premio da parte della nota trasmissione satirica di Mediaset.

"Cosa ho combinato?" ha difatti immediatamente chiesto Daniele De Rossi nel momento in cui si è ritrovato davanti Valerio Staffelli pronto a consegnargli il Tapiro d'Oro per poi certificare il suo essere del tutto sorpreso dalle tempistiche con cui gli è stato consegnato. "La Roma sta vivendo un periodo complicato e dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto" ha difatti ribattuto l'ex allenatore giallorosso nel momento in cui è stato messo a conoscenza delle motivazioni per le quali si è visto assegnare la satirica onorificenza.

Nonostante ciò con la solita disponibilità e con sorriso sulle labbra De Rossi non si è sottratto a rispondere ad alcune domande sulla sua avventura sulla panchina della Roma finita nel modo in cui nessuno si augurava. Smentite le voci riguardo ad un presunto esonero figlio di contrasti con alcuni senatori del club (nello specifico, secondo alcuni rumor, tra gli altri anche Pellegrini e Cristante). "I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato ad allenare la Roma" ha infatti chiarito il classe '83.

E, l'apparizione a Striscia la Notizia, è servita anche a smentire qualsiasi tipo di rancore nutrito nei confronti dell'attuale proprietà Friedkin: "In ogni caso ringrazierò per sempre la proprietà americana dei Friedkin che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore" ha infatti proseguito Daniele De Rossi prima di lasciarsi andare anche ad una battuta sulla squadra che da sempre, da tifoso romanista, considera la principale rivale. "Io allenatore della Lazio? Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest'anno di corni portafortuna me ne servono due" ha infatti chiosato sarcasticamente l'ex bandiera della Roma facendo riferimento al ‘corno portafortuna' che gli aveva regalato Valerio Staffelli insieme al Tapiro d'Oro.