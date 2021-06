Rodrigo De Paul è uno dei pezzi pregiati del calciomercato della Serie A. La sessione di trattative alle porte potrebbe essere quella buona per l'addio del duttile centrocampista argentino all'Udinese, dopo i mancati trasferimenti del passato. C'è un club che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con i friulani, l'Atletico Madrid con tanto di offerta. Ma qual è la volontà del diretto interessato? Nella sua ultima intervista, De Paul ha speso parole che sembrano il preludio alla partenza da Udine.

C'è anche il nome di Rodrigo De Paul tra i convocati dell'Argentina per la Copa America. Una situazione che conferma il valore del centrocampista, reduce da una stagione convincente (al netto di alcuni "colpi di testa"). Le antenne di mercato, anche di numerosi top club, si sono drizzate. E i tempi per la separazione con l'Udinese sembrano ormai maturi. Il calciatore infatti ha dichiarato sull'argomento: "Sono stato molto sincero, molto chiaro con chi dovevo esserlo. Ho detto quello che pensavo, quello che volevo. Non parlerò altrove perché rispetto tutti all'Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene".

Si può leggere dunque tra le righe l'apertura ad un addio ai bianconeri dopo 5 stagioni in cui il rendimento è stato in crescendo. Se in passato il Leeds era la squadra più vicina al 27enne, adesso (dopo l'interesse manifestato anche da alcune italiane), c'è l'Atletico Madrid in pressing. I Colchoneros sarebbero pronti ad ingaggiare De Paul, molto gradito al tecnico Simeone, ma devono fare i conti con le richieste dei friulani. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate da Sky, il club della famiglia Pozzo chiede 40 milioni di euro, mentre l'Atletico ha messo sul piatto 20 milioni cash più il cartellino del promettente classe 2000 Nehuen Perez.