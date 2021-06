L'Argentina ha comunicato i calciatori che parteciperanno alla Copa América 2021, che si giocherà in Brasile da domenica 13 giugno. Pochi minuti fa Lionel Scaloni ha comunicato l'elenco completo dei convocati per la rassegna continentale: tra gli italiani ci sono Lautaro Martinez dell'Inter, Joaquin Correa della Lazio, Juan Musso dell'Udinese, German Pezzella e Martinez Quarta della Fiorentina, Cristian Romero dell'Atalanta, Nahuel Molina e Rodrigo De Paul dell'Udinese. Era quasi scontata ma fa parecchio rumore l'assenza di Paulo Dybala dalla lista dei calciatori della Seleccìon che proveranno a vincere la Copa America dopo 28 anni. La Joya ha avuto una stagione difficile e il suo nome era già stato escluso dai convocati per i due impegni nel girone sudamericano di qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà nel 2022 in Qatar.

Grande sorpresa per la presenza di Julián Álvarez al posto di Lucas Alario, che non ha recuperato dall'infortunio e ha lasciato la bolla del centro sportivo di Ezeiza per tornare a casa: grande curiosità per una delle rivelazioni del River Plate di Marcelo Gallardo, che avrà la sua grande opportunità con la selezione A ed è stato già arruolato anche da Fernando Batista per le Olimpiadi di Tokyo con la Sub 23.

Questa la lista dei convocati da Lionel Scaloni per l'Argentina in vista della Copa America 2021.

PORTIERI: Franco Armani, Emiliano Martinez, Agustín Marchesin, Juan Musso;

DIFENSORI: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lucas Martínez Quarta, German Pezzella, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico;

CENTROCAMPISTI: Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodriguez, Nicolas Dominguez, Alejandro Gomez;

ATTACCANTI: Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, Sergio Aguero, Angelo Correa, Angel Di Maria, Joaquin Correa, Julian Alvarez.