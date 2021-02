Il momento attuale del Napoli non è dei più felici. Il club partenopeo, nonostante l'ultima vittoria della squadra in campionato contro il Parma, sta vivendo una crisi interna tra il tecnico Gennaro Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis. Al termine della sfida contro gli emiliani, Ringhio aveva avuto uno sfogo in diretta tv scagliandosi proprio contro il patron azzurro, non gradendo i presunti contatti tra la società ed altri allenatori. Benzina sul fuoco in un rapporto che dall'inizio di questa stagione non era mai decollato del tutto, specie per via di quel rinnovo contrattuale mai del tutto definito da entrambe le parti.

Oggi De Laurentiis è uscito allo scoperto, non per rispondere a Gattuso, ma per smentire le voci su un possibile addio di Cristiano Giuntoli dal ruolo di direttore sportivo. "Fake news" le ha definite il presidente del Napoli, che però non ha mai nominato Gattuso nel suo tweet, nonostante avesse tutto lo spazio e il tempo per farlo. Un dilemma, così come misteriosa è stata la sua ultima frase all'interno del messaggio pubblicato sul suo account social, che sembra quasi coinvolgere a questo punto anche lo stesso Gattuso: "La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti".

De Laurentiis nega l'addio a Giuntoli e non fa alcun riferimento a Gattuso

Un tweet per specificare come Cristiano Giuntoli non sia mai stato messo in discussione. Così Aurelio De Laurentiis ha voluto smentire le voci su una sua possibile decisione di mandare via il direttore sportivo azzurro. Nei giorni scorsi si era parlato di un probabile avvicendamento alla guida della squadra, con Gattuso in bilico, così come lo stesso Giuntoli. Scelte di mercato discutibili sarebbero state alla base della scelta che però lo stesso presidente dei partenopei ha totalmente escluso. Ma anche questo probabilmente fa parte del gioco. Da diverso tempo si parlava di dubbi circa il lavoro dell'attuale ds che non ha convinto dopo alcuni acquisti che si sono rivelati sbagliati (Malcuit e Lobotka su tutti).

All'interno del tweet De Laurentiis non fa mai riferimento a Gattuso, che forse si aspettava una risposta dopo gli attacchi diretti al patron azzurro nel post Napoli-Parma. "Forse qualcuno desidera che io metta alla porta un po' tutti" ha scritto il presidente, rispondendo quasi in maniera velata a Ringhio, ma è solo una supposizione. Sta di fatto che De Laurentiis aveva la possibilità di smentire, chiarire o confermare la tesi dell'allenatore del Napoli, ma ha deciso di dribblare l'argomento, incentrando l'attenzione su un altro tema, quello del divorzio da Giuntoli, che resta comunque uno scenario caldo nell'immediato fine stagione. Ma in questo momento, forse, l'ambiente avrebbe avuto bisogno di parole distensive, soprattutto per placare il caso Gattuso.