De Laurentiis si è “divertito col commento Sky”, ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire

Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. Le ipotesi sul senso delle sue parole.
A cura di Marco Beltrami
Come succede spesso, Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo dopo la vittoria del suo Napoli in casa della Cremonese. Solito post celebrativo sui social per il presidente azzurro, che questa volta però ha sorpreso tutti con un messaggio per certi versi criptico. Infatti il patron, oltre a esaltare la squadra e l'allenatore, ha commentato: "Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky…". Cosa ha voluto dire? Sono due le ipotesi su quella che sembra a tutti gli effetti una stoccata.

Qual è il senso del commento di De Laurentiis dopo Cremonese-Napoli

Quel riferimento all'emittente satellitare potrebbe essere una critica al commento del match. De Laurentiis potrebbe non aver gradito qualcosa che è stato detto nel racconto del successo del Napoli a Cremona, oppure nello studio Sky. C'è però un particolare che fa vacillare questa possibilità: la sfida era in esclusiva su DAZN ed è stata trasmessa su Sky solo nei locali commerciali.

L'ipotesi di una stoccata a DAZN

La seconda ipotesi è proprio riferita a quest'ultimo aspetto. Essendo Cremonese-Napoli visibile quasi solo su DAZN, quella di De Laurentiis potrebbe essere una battuta ironica che nasconde una frecciata a DAZN, a preferire quasi la possibilità di vedere il match su Sky. Questa sembra essere la possibilità più accreditata anche alla luce del passato, recente e non, con il presidente del Napoli che non ha lesinato interventi non a favore della piattaforma streaming.

Gli attacchi di De Laurentiis a DAZN

Ultimo quello sul palco del Galà del Calcio, quando esternò le sue perplessità sul sistema-calcio italiano con una battuta sul fronte dei diritti TV: "A gennaio dovremo scegliere cosa fare per il prossimo anno. Se DAZN dovesse mollarci come ha fatto in Francia, saremmo tutti nei guai". Insomma una dimostrazione di scetticismo nei confronti del servizio a pagamento, con tanto di battuta anche sulle telecronache: "Fanno un ottimo lavoro? Finché non ci sono commentatori troppo filo-romanisti".

Il caso più eclatante è quello dello scorso marzo, dopo la vittoria contro la Juventus. De Laurentiis, infuriato, chiuse con DAZN: "Da adesso parleremo solo con Sky e la Rai". Immagini forti quelle del presidente del Napoli che, dopo aver "sorpreso" le telecamere della piattaforma nel tunnel degli spogliatoi, cacciò letteralmente gli operatori: "DAZN non ha il diritto di fare nulla. Quindi andatevene via subito, fuori dai c……i".

Non ha mai gradito il presidente l'invadenza delle telecamere negli spogliatoi, alcune scelte di programmazione, oltre al tema già accennato delle presunte telecronache troppo di parte. Infatti, un mese prima, ecco un altro clamoroso sfogo non solo contro DAZN ma anche contro la Lega: "La Lega Serie A è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Perché far entrare le telecamere nello spogliatoio quando i calciatori hanno un testicolo mezzo dentro e mezzo fuori, tutti concentrati? Vai a rompere le scatole. Cosa vendi, qual è la spettacolarità di questo sacro momento? C’è solo la stupidità di chi vende le cose alla televisione".

