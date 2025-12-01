De Laurentiis: “Se DAZN ci abbandona come in Francia, siamo nei guai”. Caressa in imbarazzo
Aurelio De Laurentiis non usa giri di parole sul palco del Galà del Calcio. Intervistato da Fabio Caressa, il presidente del Napoli lancia l’ennesimo allarme sul sistema–calcio italiano e sulla fragilità del suo modello economico. Il passaggio più delicato arriva sul fronte dei diritti tv, con una stoccata frontale a DAZN: "A gennaio dovremo scegliere cosa fare per il prossimo anno. Se DAZN dovesse mollarci come ha fatto in Francia, saremmo tutti nei guai".
Caressa tenta di smorzare: "Non è elegante parlarne qui". Ma il messaggio di De Laurentiis è già arrivato forte e chiaro: il calcio italiano cammina su un filo sempre più sottile e il tempo per trovare un equilibrio sta finendo.
Sempre Fabio Caressa, che conduceva la serata in diretta su Sky, ha cercato di smorzare la tensione: “Cerchiamo di non metterli in difficoltà, sono ospiti stasera e fanno un ottimo lavoro”. De Laurentiis, però, non si è trattenuto: “Ottimo lavoro… finché non ci sono commentatori troppo filo-romanisti”.
L’atmosfera in sala si è subito fatta tesa, con Caressa e Federica Masolin impegnati a riportare tutto alla calma. “Va bene, godiamoci il premio senza far arrabbiare nessuno: comportiamoci da italiani”, ha chiuso il patron del Napoli.
De Laurentiis show al Gran Gala AIC: la stoccata a DAZN
Sul tema delle Nazionali, Aurelio De Laurentiis è stato netto: "Se fossimo meno club, potremmo chiudere la Serie A prima e tutelare le società dalle pause dedicate alle selezioni". Ma il vero nodo, secondo lui, non è il numero delle squadre: "Il problema sono le retrocessioni. Se sei più piccolo di Roma, Napoli, Juve, Inter o Milan, la paura di scendere ti blocca. In NBA non retrocede nessuno e i club valgono miliardi".
Caressa prova a riportare il discorso sul merito sportivo, ma il presidente lo interrompe bruscamente: "Lascia perdere il merito. Vorrei convocare gli Stati Generali del calcio italiano. Voglio vedere i proprietari dei fondi, i veri padroni delle società che non si vedono mai e che dovrebbero conoscere questo mondo prima di entrarci".