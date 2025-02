De Laurentiis, chiesto il processo per falso in bilancio su Osimhen e Manolas: cosa rischia il Napoli

video suggerito

La Procura di Roma ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio contestato relativamente alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm che attraverso le indagini si sono occupati di ricostruire la trama del caso, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo anche per la società calcistica e per il più stretto collaboratore del massimo dirigente, Andrea Chiavelli.

Perché i pm vogliono processare De Laurentiis e il Napoli

Quali sono le motivazioni degli inquirenti? Il filo conduttore del procedimento fa riferimento alle presunte plusvalenze fittizie realizzate in due operazioni di mercato in particolare: la prima è relativa all'affare che venne concluso con la Roma nell'estate del 2019 per l'acquisto dell'ex difensore, Kostas Manolas; la seconda, quella che ha avuto anche maggiore risalto a livello mediatico, riconduce ai termini della trattativa intessuta nel 2020 con i francesi del Lille per ingaggiare l'attaccante Victor Osimhen.

Il caso delle plusvalenze fittizie

Il dossier aperto dagli inquirenti ha preso in esame l'ipotesi di accordo fraudolento tra il club venditore e quello acquirente. Nell'estate 2018 il Napoli rilevò il difensore greco dalla Roma pagando 36 milioni di euro, coprendo il valore della clausola rescissoria. Quel movimento permise ai giallorossi di realizzare una plusvalenza di circa 31.1 milioni di euro e venne registrata a bilancio a giugno 2019.

L’ingaggio di Manolas fu uno dei colpi di mercato della sessione estiva del Napoli nel 2018 che lo pagò alla Roma 36 milioni, pari alla clausola rescissoria. L’operazione consentì alla Roma di segnare una plusvalenza di circa 31,1 milioni di euro, registrata nel bilancio chiuso al 30 giugno 2019. In quella stessa finestra di mercato il club partenopeo ha ceduto Amadou Diawara ai capitolini per circa 21 milioni di euro ma quella transazione è finita sotto la lente per irregolarità contabili sospette (le plusvalenze fittizie).

Quanto all'ingaggio di Osimhen, l'inchiesta venne spostata nell'agosto 2023 da Napoli a Roma perché è nella Capitale che venne approvato il bilancio della società campana. L'attaccante nigeriano venne prelevato ufficialmente dal Lille per una somma di oltre 70 milioni più bonus. Il club versò solo 50 milioni ai francesi mentre il resto rientrò nella valutazione dei cartellini di alcuni giocatori inseriti nell'affare: l'ex portiere, Orestis Karnezis, e 3 giovani del vivaio (Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri) mai più visti in campo e sulla cui quotazione fuori mercato s'è accesa la lampadina delle indagini.

La Procura federale può deferire di nuovo il Napoli: cosa rischia

Cosa rischia la società partenopea a livello sportivo? Una sanzione economica o nel caso più grave una penalizzazione in punti da scontare durante il campionato in corso. Un'ipotesi ancora plausibile nonostante ad aprile 2022 sopraggiunsero l'assoluzione in primo grado e poi anche dinanzi alla Corte di Giustizia federale dopo il deferimento da parte della Procura Figc.

Possibile che il Napoli sia processato di nuovo dal procuratore Chiné? Sì, attraverso l'istituto della revocazione qualora ricevesse una nuova documentazione contenente elementi sconosciuti all'epoca. La norma che disciplina la situazione è l'articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso per il quale venne riaperto il procedimento nei confronti della Juventus in seguito al materiale oggetto dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino.

Tutte le decisioni – si legge nel testo dell'articolo – adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione (…), entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia

