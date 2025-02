video suggerito

De Ketelaere si sfoga dopo il rigore concesso al Brugge e attacca l’arbitro: “Era molto arrogante” De Ketelaere si è sfogato dopo il rigore concesso al Brugge nell’andata dei play-off di Champions League e attacca l’arbitro Umut Meler: “Se chiedi a 100 persone se era rigore nessuno ti dice di sì…”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charles De Ketelaere si è sfogato nel post-partita di Club Brugge-Atalanta dopo il rigore concesso alla sua ex squadra e ha attaccato l'arbitro Umut Meler: "Sono stato lontano ma ho visto che l’arbitro era molto arrogante. Non parlava e dava gialli a tutti. Se chiedi a 100 persone se era rigore nessuno ti dice di sì…". Per lui era una partita speciale ma si è trasformata in una grandissima delusione: "Hien era davanti. Nessuno darebbe quel rigore. Fa male perdere così, all'ultimo. Non è giusto".

Il jolly offensivo della Dea si è soffermato sul rigore inesistente assegnato alla squadra belga che ha decretato la sconfitta della squadra di Gasperini nell'andata dei play-off di Champions League: "Fa male perché se chiedevi a cento persone se fosse rigore, avrebbero detto tutti no. Invece arbitro e VAR hanno detto sì e quindi fa male. Dobbiamo ribaltare il risultato la settimana prossima".

La squadra nerazzurra aveva trovato il pareggio dopo una partenza horror ma nel finale è stato assegnato questo rigore imbarazzante ai belgi che ha cambiato tutte le carte in tavola in vista del ritorno.

De Ketelaere si sfoga dopo il rigore concesso al Brugge e attacca l'arbitro

CDK ha fatto trasparire tutta la sua amarezza per l'atteggiamento dell'arbitro nei confronti dei calciatori dell'Atalanta: "È semplicemente ridicolo. Se lo chiedi a 100 persone, penso che su 100 nessuna direbbe che è stato un fallo."

La Dea dovrà ribaltare il risultato nella partita di ritorno al Gewiss Stadium e De Ketelaere traccia la strada che l'Atalanta dovrà seguire: "È presto ma dobbiamo essere pronti in casa per fare meglio di oggi. Vincere è l'unica cosa che conta e passare il turno".

Infine, sul modo in cui l'Atalanta ha affrontato la partita e l'aggressività del Brugge si è espresso così: "Sì, è stata difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto male e concesso tante occasioni a loro. Dobbiamo migliorare la settimana prossima per vincere".