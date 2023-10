De Gea torna a Manchester per motivi personali e scatena i tifosi: lo rivogliono al posto di Onana David De Gea ha fatto ritorno a Manchester per motivi personali e ha scatenato i tifosi. Il portiere spagnolo è stato beccato sulle tribune dello stadio per assistere alla partita della squadra femminile dello United. Il popolo dei Red Devils lo rivuole al posto di Onana.

A cura di Fabrizio Rinelli

David De Gea è uno dei top player del calcio europeo rimasto tra gli svincolati dopo il mancato accordo sul rinnovo col Manchester United al termine della passata stagione. Il portiere spagnolo ha solo 32 anni e ha fatto capire di recente che se non riuscisse a trovare un progetto serio, ambizioso e di livello, potrebbe anche decidere di dare l'addio al calcio.

Avrebbe infatti ricevuto offerte importante dall'Arabia ma, appunto, vorrebbe proseguire la sua carriera su un grande palcoscenico. In attesa di un'offerta in linea anche con le sue richieste di stipendio, il giocatore ha fatto ritorno a Manchester in questi giorni pubblicando sulle stories di Instagram una foto localizzandosi proprio nella città inglese dove ha vissuto per 12 anni.

De Gea attualmente vive con la moglie Edurne Garcia e la figlia Yanay a Madrid ma in questi giorni ha fatto ritorno a Manchester per ripulire la sua proprietà da 3,5 milioni di sterline a Hale, nel Cheshire, che era stata la sua casa durante la lunga militanza allo United. Il giocatore, che compirà 33 anni il prossimo mese e ha disputato ben 545 partite con il Manchester United in tutte le competizioni, ha però stuzzicato la fantasia dei tifosi la scorsa serata quando è apparso in tribuna per vedere una partita della squadra femminile dei Red Devils.

La foto pubblicata sui social dai tanti presenti allo stadio ha mostrato proprio De Gea vestito normalmente con una felpa col cappuccio mescolarsi tra il resto del pubblico. Inevitabile non riconoscerlo scatenando la fantasia dei tifosi del Manchester United. Nessuno è rimasto contento del rendimento di Onana che dopo aver preso il suo posto acquistato dall'Inter per 55 milioni di euro, si è reso protagonista di diversi gravi interventi discutibili tra i pali portando il popolo Red Devils a chiedere a gran voce il ritorno di De Gea.

La story pubblicata da De Gea ieri sera.

"Torna da noi" scrivono alcuni sottolineando proprio la voglia di volerlo rivedere all'Old Trafford rubando il posto all'estremo difensore camerunense. "Forse sta aspettando sperando (come tanti?) in un ripensamento su certi pensieri manageriali…" sottolineano altri che attribuiscono alla società l'errore di aver lasciato svincolato un giocatore che già conosceva l'ambiente e di grande affidabilità. Per ora De Gea è a Manchester solo per motivi personali ma magari il club, sfruttando la sua presenza, potrebbe anche pensare seriamente di tesserarlo di nuovo.