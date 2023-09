De Gea è stanco di essere ancora svincolato: a 32 anni può decidere di dare l’addio al calcio David De Gea è ancora svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con il Manchester United. Il portiere spagnolo, a caccia di una nuova esperienza da titolare in un top club, starebbe pensando di dire addio al calcio a 32 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

David De Gea è uno degli svincolati di lusso del calcio europeo. Il suo nome compare ancora sulla lista dei giocatori ancora senza una squadra dopo la fine del suo contratto con il Manchester United scaduto a giugno 2023. Strano che nessuno sia stato in grado di convincere il portiere spagnolo, tra i migliori in Europa fino a qualche anno fa, ad accettare una nuova sfida come perno di una delle squadre pronte a puntare al titolo in campionato e a un piazzamento importante in Champions. Insomma, un club con ambizioni serie.

E invece al momento nessuno è stato in grado di fargli l'offerta giusta per iniziare una nuova esperienza. Secondo il Guardian il portiere avrebbe ricevuto importanti offerte dall'Arabia Saudita che però non rappresenta esattamente la sua idea di calcio in questo momento. Vorrebbe essere titolare in una squadra top e questo ora nessuno gliel'ha potuto garantire. Forte anche di un ingaggio probabilmente molto alto, De Gea è ancora svincolato e a questo punto a soli 32 anni starebbe meditando di dare l'addio al calcio giocato.

De Gea potrebbe chiudere la sua carriera a soli 32 anni.

L'indiscrezione rilanciata dal quotidiano avrebbe dell'incredibile per un portiere che lo scorso anno militava nel Manchester United. Ai Red Devils dal 2011 dopo il trasferimento dall'Atletico Madrid, De Gea ha totalizzato in Inghilterra ben 545 presenze lasciando la sua porta inviolata in 190 occasioni. Il tutto spalmato in 12 stagioni. Nell'ultima annata 2022/2023 per lui sono state bn 38 le presenze in Premier League giocando dunque tutte le partite per 90 minuti dalla prima all'ultima. Al pari dell'Europa League che l'ha visto in campo per 12 occasioni.

Titolare indiscusso che però non è riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo nemmeno quando il Manchester United, spalle al muro, ha provato a ricontattarlo dopo la scadenza naturale del contratto proponendogli uno stipendio ridotto. Trattativa poi definitivamente saltata con il portiere spagnolo svincolato e i Red Devils che si sono dovuti cautelare prendendo Onana per oltre 50 milioni di euro dall'Inter. Oggi la carriera di De Gea potrebbe finire inesorabilmente molto giovane, a 32 anni, dopo aver vinto 2 Europa League oltre alla Premier con lo United nel 2013.