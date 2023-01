De Gea distrutto da una critica impietosa: “Sembrava avesse bevuto qualche drink” Il clamoroso errore commesso dal portiere del Manchester United ha provocato commenti molto severi. In TV l’ex calciatore dei Red Devils, Keane, non ha usato giri di parole dinanzi a quelle immagini.

Il clamoroso errore commesso da De Gea in occasione del momentaneo pareggio dell’Everton.

"Sembrava aver bevuto qualche drink". E poi ancora il riferimento spietato a Carry On, una serie di film commedie. L'errore clamoroso commesso da David De Gea nella sfida di FA Cup del Manchester United con l'Everton ha scatenato la critiche più severa degli opinionisti e degli ex calciatori che hanno seguito il match.

Troppo brutto per essere vero, cosa gli sta accadendo? Com'è possibile che un portiere della sua risma si sia ridotto così? Sono tanti gli interrogativi a corredo di quelle immagini che spiegano più di mille parole quale sia il momento di difficoltà che sta attraversando l'estremo difensore spagnolo. L'esclusione dalla lista dei Mondiali da parte dell'ex ct, Luis Enrique, è stato forse il punto più basso e la delusione più grande della carriera.

L’ex calciatore del Manchester United, Roy Keane, ha commentato con severità l’intervento sbagliato dell’estremo difensore.

Cosa ha combinato per attirarsi una censura così feroce? "È quasi come in squadra ci fossero più portieri e un giocatore di campo fosse andato in porta… non sa cosa fare! È un terribile errore". Il commento in questione a ITV è dell'ex calciatore dei Red Devils, Roy Keane, che non usa giri di parole per descrivere il disagio provato dinanzi a quelle immagini.

De Gea era sul primo palo quando il calciatore dell'Everton, giunto sul fondo, ha tirato vero la porta. Sembrava una conclusione senza troppe pretese, lo stesso portiere appariva in controllo della situazione. E invece è accaduto il pasticcio. Il numero uno dello United aveva le gambe troppo larghe, la palla gli è passata in mezzo e quando ha provato a incrociarle per trattenerla ne è scaturito un movimento molto goffo. È sembrato quasi inciampare mentre la sfera scivolava alle spalle e veniva depositata in rete dall'avversario.

Colto di sorpresa, De Gea non è riuscito a impedire il pareggio e per sua fortuna la malasorte ha reso giustizia poco dopo. Coady, lo stesso autore dell'1-1 maturato approfittando dell'infortunio dell'avversario, ha provocato l'autorete che ha portato i Red Devils sul 2-1. Nel recupero è arrivato anche il tris di Rashford per il 3-1 finale.

La delusione dell’estremo difensore dopo la rete del momentaneo pareggio.

Il risultato, però, non basta a far passare in secondo piano lo scivolone del portiere iberico. "Non molto tempo fa – ha aggiunto Ian Wright, in collegamento con Keane – era uno dei migliori portieri nel gioco coi piedi. Non cosa sia successo". Identica anche la reazione di un alto ex calciatore presente in studio, Lee Dixon (ex Arsenal): "È stato un incubo per De Gea. Non sono sicuro di dove pensa che stia andando la palla. Cosa sta facendo".