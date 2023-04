Darwin Nunez fa piangere un bambino in tribuna: gli ha reso il compleanno indimenticabile Bellissimo gesto di Darwin Nunez alla fine di Chelsea-Liverpool: un bambino in tribuna a Stamford Bridge scoppia a piangere.

A cura di Paolo Fiorenza

Lo zero a zero di Stamford Bridge tra Chelsea e Liverpool sostanzialmente non serve a nessuno: entrambe le compagini rimangono molto lontane dal quarto posto che vale la Champions League, certificando una stagione molto deludente cui i Blues potrebbero porre rimedio superando il Real Madrid nel quarto di finale della massima competizione europea. Un'impresa ovviamente molto difficile, visto anche il caos in panchina dopo l'esonero di Potter che aveva rimpiazzato Tuchel.

Non se la passa molto meglio il Liverpool, che è ottavo in Premier con quattro punti in più dei londinesi e sta vivendo una stagione quasi di rigetto dopo la grande epopea della gestione Klopp che aveva portato in bacheca tanti trofei, in primis il campionato e la Champions. Sembra passato un secolo da allora: quella squadra dal gioco spumeggiante adesso appare involuta e le ultime sessioni di mercato non sembrano essere riuscite a dare nuova linfa alla rosa.

In particolare finora è stato deludente il rendimento di Darwin Nunez, 23enne attaccante uruguaiano che l'estate scorsa è stato acquistato a peso d'oro dal Benfica per 75 milioni di euro più 25 di bonus, con l'obiettivo di sostituire in attacco Sadio Mané trasferitosi al Bayern Monaco. Per lui 14 reti nelle 35 partite giocate fino a questo momento e tante prove decisamente non all'altezza.

Darwin Nunez impegnato contro Fofana in Chelsea–Liverpool

A dispetto di un impatto non eccezionale, Nunez è entrato nel cuore dei tifosi per la sua generosità e il gesto che ha compiuto al termine del match contro il Chelsea non ha fatto altro che accrescere questo sentimento. L'uruguaiano è andato a ringraziare i tifosi dei Reds presenti nel settore ospiti di Stamford Bridge: tra loro in particolare ce n'era uno che più degli altri cercava di richiamare la sua attenzione. Un bambino reggeva un cartello con la scritta: "Nunez, ti amo più di mio padre. È il mio compleanno, posso avere la tua maglia per favore?".

Di queste richieste ce ne sono tante, ma Nunez ha apprezzato il messaggio del ragazzino ed è andato direttamente verso di lui, ha alzato il pollice e poi gli ha consegnato la maglia sudata con cui aveva appena giocato. È stato un momento davvero commovente: il giovane tifoso del Liverpool era così emozionato che ha iniziato a piangere a dirotto per la felicità. Non sarà un gol in sforbiciata, ma il buon Darwin sa come farsi apprezzare.