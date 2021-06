Danimarca-Belgio è il match che chiude il secondo turno del girone B di Euro 2020. I danesi non hanno ancora superato lo shock per quanto accaduto a Christian Eriksen nella partita d'esordio contro la Finlandia ma dopo la sconfitta di sabato sera i ragazzi di Kasper Hjulmand hanno bisogno di punti per muovere la classifica e cercare di rimettersi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Dall'altra parte del campo c'è una delle favorite del torneo, ovvero i Diavoli Rossi di Roberto Martinez: la selezione belga ha battuto per 3-0 la Russia nel primo match, mettendo in mostra un Lukaku in forma strepitosa.

Sono le squadre migliori del girone, per qualità in rosa e per ranking, e potrebbero dare vita ad un match molto interessante: i danesi hanno bisogno di punti per risollevarsi mentre i belgi possono mettersi metà qualificazione per la fase successiva in tasca.

Partita: Danimarca-Belgio

Danimarca-Belgio Giorno: giovedì 17 giugno 2021

giovedì 17 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca: Parken Stadium, Copenaghen (Danimarca)

Parken Stadium, Copenaghen (Danimarca) Canale TV: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 2a giornata Girone B

Europei 2021, dove vedere Danimarca-Belgio in TV su Sky

Danimarca e Belgio verrà trasmessa in diretta TV su di Sky, media company che ha acquisito i diritti per tutta la competizione. Il match di Copenaghen si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). La sfida sarà visibile solo su Sky, non è prevista la copertura del match sulle reti Rai.

Danimarca-Belgio dove vederla in streaming

La partita tra Danimarca e Belgio si potrà seguire anche in streaming con Sky-Go, l'app per gli abbonati di Sky; e Now Tv, piattaforma che permette di vedere solo quello che paghi.

Le probabili formazioni di Danimarca-Belgio agli Europei

Con il cuore e la mente rivolta ad Eriksen, la squadra danese scenderà in campo contro il Belgio e Hjulmand lancia Poulsen e Skov Olsen alle spalle di Braithwaite. Martinez non cambia il 3-4-3 con Mertens, Lukaku e Carrasco nel tridente offensivo. Dendoncker e Tielemans a centrocampo, Meunier e Hazard sulle corsie laterali. Doku si gioca le sue chance per una maglia in attacco.

DANIMARCA (4-3-2-1): Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Delaney, Højbjerg, Jensen; Poulsen, Skov Olsen; Braithwaite. Allenatore: Hujmland.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. Allenatore: Martinez.

Dove si gioca la partita

La partita Danimarca-Belgio, valida per la seconda giornata del girone B si disputa giovedì 17 giugno, alle ore 18:00 al Parken Stadium di Copenaghen. Stadio costruito dove sorgeva l'Idraetsparken e inaugurato nel 1992. Capienza di 38.065 posti a sedere, ospiterà 15.900 tifosi a partita per le regole anti-Covid.

Euro 2020, Danimarca e Belgio nel girone B

Danimarca e Belgio fanno parte del girone B, di cui fanno parte Finlandia e Russia. Si tratta di un raggruppamento molto interessante e alla luce dei risultati dei primi due match potrebbe regalare qualche sorpresa in vista delle qualificazioni al turno successivo.