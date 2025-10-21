Danilo: “Sono andato via dalla Juventus per un motivo, tra qualche anno penso si capirà meglio”

Danilo lasciò la Juventus nove mesi in silenzio, da grande professionista, senza alcuna polemica. Fu messo alla porta dalla società all'improvviso quando forse un elemento della sua esperienza avrebbe fatto comodo alla squadra bianconera in totale ridimensionamento. C'era Thiago Motta in panchina in quella Juventus che poi sarebbe stata preso in mano da Igor Tudor a seguito dell'esonero dell'ex Bologna. Danilo rescisse il suo contratto di comune accordo col club a gennaio 2025 con gran sorpresa dei tifosi bianconeri dopo cinque anni e mezzo.

Cosa successe? Non è mai stato chiaro. E così nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport è stato lo stesso Danilo a parlare di ciò che è accaduto ma senza andare oltre. “Non ho rimpianti, fino all’ultimo giorno ho dato tutto ciò che avevo dentro: impegno, dedizione, la voglia di restare, l’amore per il club – ha spiegato -. Alla Juve ho imparato e dato tanto tanto tanto, è finita perché la vita è così, le cose succedono per un motivo che magari sul momento non è chiaro, ma tra qualche anno penso si capirà meglio”.

Danilo con Thiago Motta alla Juventus.

Non è chiaro a cosa possa alludere Danilo. "Non ero adatto, ma non per motivi calcistici" spiegò poco dopo Danilo nella conferenza stampa di presentazione al Flamengo poco dopo: "La Juventus è sempre stata famiglia, è sempre stata l'uno per l'altro, è sempre stata la cura dei dettagli e l'aspetto umano – spiegò -. E questo si è un po' smarrito negli ultimi sei mesi e credo che gli ultimi risultati ed eventi siano dovuti in gran parte alla perdita di questa identità, la cura del lato umano dei giocatori, delle persone che ci lavorano. Se al più presto si tornerà su questa strada, i risultati torneranno".

Nel corso dell'intervista poi, non manca una frecciata a Thiago Motta, il cui rapporto difficile sarebbe stato uno dei motivi del suo allontanamento dalla Juventus: "Da fuori mi pare che rispetto a un anno fa lo spirito sia diverso, l’atteggiamento differente: c’è una chimica tra calciatori e Mister che prima non si vedeva". Un'allusione chiara all'ex allenatore della Juventus che in queste ultime ore è riemerso come possibile sostituto proprio di Tudor essendo ancora pagato dalla Juventus.