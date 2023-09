Danilo omaggia Scirea dopo Juve-Empoli e regala la sua maglia al figlio: “Un orgoglio indossarla” Danilo ha celebrato Gaetano Scirea nel giorno del 34esimo anniversario dalla morte dell’ex capitano della Juventus. Il brasiliano ha segnato il gol che ha sbloccato la partita di Empoli e ha poi mostrato al pubblico la sua maglia numero 6: “La regalerò al figlio a fine partita”.

Un gol segnato il 3 settembre 2023, 34 anni dopo quel maledetto 3 settembre 1989 quando morì Gaetano Scirea. Simbolo, capitano e leader della Juventus, il suo ricordo è sempre ben impresso nella mente e nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. Oggi la Juventus è scesa in campo ad Empoli vincendo 2-0 al Castellani e dopo aver celebrato Scirea sui social e i canali ufficiali del club, a ricordare al meglio il proprio storico capitano è stato l'attuale leader e capitano dei bianconeri: Danilo. Il brasiliano ha sbloccato la partita con un gol realizzato a seguito di una mischia in area di rigore. La palla è finita in porta e lui è corso a festeggiare sotto la curva occupata dai tifosi della Juventus. A tutti però, oltre alla sua gioia per quel gol, ha colpito soprattutto la sua esultanza.

Danilo a un certo punto si gira di spalle e con le mani alza la maglia all'altezza delle spalle per mettere in evidenza quel numero che con cura indossa alla Juventus: il 6. La storica maglia di Scirea sembra essere cucita addosso a Danilo diventato sempre più un punto di riferimento per i bianconeri e in grado di distinguersi sempre per carisma e intelligenza. In un'intervista a DAZN ha confermato che quell'esultanza fosse proprio per celebrare Scirea: "Oggi sono 34 anni che Scirea è scomparso e quindi è stato quello il motivo di quell'esultanza – ha spiegato ai microfoni di DAZN – Regalerò questa maglia a suo figlio perché è stato il padre è stato un giocatore molto importante per la Juventus e per me è motivo d'orgoglio indossare questa maglia"

Parole meravigliose da parte di Danilo entrato subito nel cuore della Juventus dopo aver ereditato quella fascia da Bonucci finito all'Union Berlino. Poco dopo il triplice fischio la Juventus, attraverso il proprio account social di X, ha messo in mostra proprio il momento in cui Danilo consegna la sua maglia numero 6 a Riccardo, figlio di Gaetano Scirea, che lavora per la Juventus come match analysis. Un momento bellissimo e apprezzatissimo dai tifosi bianconeri.

Danilo poi si è concentrato anche ad analizzare la partita. Empoli era un bruttissimo ricordo lo scorso anno per essere stata la partita in cui la Juventus ha poi ricevuto la penalizzazione che l'ha tagliata fuori dalla Champions: "Non posso dire che questo non fosse uno dei nostri pensieri – ha detto – quella serata è stata troppo difficile, ero a casa al divano". Questa sera la Juventus ha così potuto cancellare quel momento.