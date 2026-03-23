Il video del presidente della Scafatese che regala banconote da 500 euro dopo la promozione in C

La Scafatese è stata promossa matematicamente in Serie C con sei giornate di anticipo e il presidente del club campano per festeggiare distribuisce banconote da 500 euro a tifosi e bambini. Ma la realtà sembra essere altra. In un video diventato immediatamente virale sui social, si vede Felice Romano, presidente della Scafatese, dare proprio 500 euro ad alcune persone come ringraziamento o eccessivo entusiasmo. Il club fa però sapere che si tratterebbe di banconote finite con la scritta ‘fac simile' in bella evidenza usate in maniera goliardica.

La banconota finta distribuita dal presidente della Scafatese.

Ciò che è reale però è che dopo la vittoria per 4-2 sul Monastir in casa nell'ultimo turno del campionato di Serie D girone G, i gialloblu hanno fatto partire la festa. La vittoria del campionato, dopo una lunga serie di vittorie e risultati utili consecutivi impressionanti, era diventata ormai scontata a un certo punto. Il pomeriggio di ieri allo stadio Vitiello è stato dunque l'occasione per festeggiare in campo con squadra, tifosi e società questo traguardo atteso da 16 anni.

Chi è Felice Romano, il patron della Scafatese leader nel mercato della produzione di pomodori

Felice Romano è a capo dell'azienda "Regina di San Marzano S.p.A", dedita alle conserve nel mercato agroalimentare. Col tempo, è arrivato ad espandersi in aree come il Nord America facendo della "Regina di San Marzano" leader nel mercato della produzione di pomodori e di sughi pronti a base di pomodoro. Il bilancio aziendale del 2025 si è chiuso con un fatturato di 390 milioni di euro. Si tratta dunque di una proprietà facoltosa capace ora di ambire a traguardi ben più importanti.

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La Serie C di fatto potrebbe essere solo un passaggio prima del vero obiettivo dichiarato dal patron: "Siamo solo all'inizio del progetto – aveva detto in un'intervista a Il Mattino -. Adesso arriviamo in Serie C, poi entro due anni andremo in Serie B, voglio gli scafatesi felici. Ho già parlato con l'allenatore Ferraro e con i giocatori, sono tutti confermati ma ovviamente andranno aggiunte altre pedine per ben figurare in C". Nel frattempo l'entusiasmo è alle stelle e le banconote distribuite a tifosi e bambini ne sono la prova.