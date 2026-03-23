Il video del presidente della Scafatese che regala banconote da 500 euro dopo la promozione in C
La Scafatese è stata promossa matematicamente in Serie C con sei giornate di anticipo e il presidente del club campano per festeggiare distribuisce banconote da 500 euro a tifosi e bambini. Ma la realtà sembra essere altra. In un video diventato immediatamente virale sui social, si vede Felice Romano, presidente della Scafatese, dare proprio 500 euro ad alcune persone come ringraziamento o eccessivo entusiasmo. Il club fa però sapere che si tratterebbe di banconote finite con la scritta ‘fac simile' in bella evidenza usate in maniera goliardica.
Ciò che è reale però è che dopo la vittoria per 4-2 sul Monastir in casa nell'ultimo turno del campionato di Serie D girone G, i gialloblu hanno fatto partire la festa. La vittoria del campionato, dopo una lunga serie di vittorie e risultati utili consecutivi impressionanti, era diventata ormai scontata a un certo punto. Il pomeriggio di ieri allo stadio Vitiello è stato dunque l'occasione per festeggiare in campo con squadra, tifosi e società questo traguardo atteso da 16 anni.
Chi è Felice Romano, il patron della Scafatese leader nel mercato della produzione di pomodori
Felice Romano è a capo dell'azienda "Regina di San Marzano S.p.A", dedita alle conserve nel mercato agroalimentare. Col tempo, è arrivato ad espandersi in aree come il Nord America facendo della "Regina di San Marzano" leader nel mercato della produzione di pomodori e di sughi pronti a base di pomodoro. Il bilancio aziendale del 2025 si è chiuso con un fatturato di 390 milioni di euro. Si tratta dunque di una proprietà facoltosa capace ora di ambire a traguardi ben più importanti.
La Serie C di fatto potrebbe essere solo un passaggio prima del vero obiettivo dichiarato dal patron: "Siamo solo all'inizio del progetto – aveva detto in un'intervista a Il Mattino -. Adesso arriviamo in Serie C, poi entro due anni andremo in Serie B, voglio gli scafatesi felici. Ho già parlato con l'allenatore Ferraro e con i giocatori, sono tutti confermati ma ovviamente andranno aggiunte altre pedine per ben figurare in C". Nel frattempo l'entusiasmo è alle stelle e le banconote distribuite a tifosi e bambini ne sono la prova.