video suggerito

Danilo in partenza per il Brasile manda un ultimo messaggio alla Juve: “Io ho la coscienza pulita” Danilo prima di lasciare l’Italia, Torino e la Juventus ha voluto inviare un ultimo messaggio alla dirigenza bianconera. In partenza per il Brasile il difensore brasiliano ha spiegato: “La Juve ha perso unità e famiglia, io però ho la coscienza pulita”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Danilo ha lasciato ufficialmente l'Italia questa mattina partendo con un volo per il Brasile. La sua avventura alla Juventus è terminata dopo 5 anni intensi fatti di vittorie ma anche di 4 allenatori cambiati: Allegri, Sarri, Pirlo e Thiago Motta. Proprio quest'ultimo, insieme alla dirigenza avrebbe deciso di risolvere anticipatamente il contratto del giocatore finito fuori dal progetto tecnico bianconero. Una mazzata per lui, capitano in pectore, che da leader della squadra e dello spogliatoio si è ritrovato alla porta nel mese di gennaio. Dopo l'ipotesi Napoli ora per Danilo c'è il Flamengo.

Un'avventura che sta per partire ma non senza risparmiare ancora una volta chi, a suo dire, avrebbe voluto la sua partenza. "Il rapporto con i ragazzi me lo porterò per sempre con me ma non posso incidere sulle scelte di club e allenatore perché non è stata una scelta mia". Danilo ha voluto sottolineare più volte il suo impegno costante in squadra: "Ho sempre dato la mia disponibilità dal primo all'ultimo giorno e mi dispiace non aver avuto la possibilità di salutare la gente allo Stadium – spiega – ma mi sono sempre messo a disposizione dal primo all'ultimo giorno e ho la coscienza pulita".

Il difensore brasiliano sottolinea il suo rammarico di non aver potuto salutare al meglio i suoi tifosi: "Mi sarebbe piaciuto andare via in modo diverso, salutare lo Stadium, ma porto con me solo bei ricordi di 5 anni meravigliosi a Torino alla Juve che mi hanno fatto crescere come uomo, persona e calciatore". Di ciò che è successo Danilo non ne ha voluto parlare rimandando tutti alla lettere scritta e resa pubblica nella giornata di ieri sui suoi profili social. Ciò che restano però sono i ricordi e Danilo ha voluto condividerli proprio a pochi minuti dalla sua partenza.

Danilo fa capire di essere rimasto deluso dalla nuova Juventus

"Normalmente si ricordano le vittorie ma io ho impresso un momento dopo la sconfitta col Maccabi in Champions prima del derby da giocare subito dopo – aggiunge – da quel momento lì ci siamo ricompattati come squadra e abbiamo un po' ripreso unità e famiglia, valori che sono sempre appartenuti alla Juventus ma che secondo ora si sono persi". È un ultimo messaggio forte al club bianconero che secondo Danilo non rispecchia più quelle caratteristiche che aveva sposato 5 anni fa. "I tifosi me li porterò con me per tutta la vita, la Juventus sono loro non calciatori e dirigenti – e poi conclude – . Cosa intendevo progetti fantasiosi? Avete capito, tutti avete capito, non posso fare più di questo".