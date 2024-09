video suggerito

Damian Diaz subisce lo stesso terribile infortunio di Malinovskyi: la sequenza shock è identica A distanza di poche ore dal terribile infortunio di Malinovskyi subito in Venezia-Genoa, dall’altra parte del mondo, in Argentina, Damian Diaz ha subito l’ennesimo dramma: in scivolata per recuperare un pallone, frattura della caviglia e stagione finita. Nei video delle due azioni, la pazzesca identica dinamica shock. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

A distanza di poche ore dal terrificante infortunio subito da Ruslan Malinovskyi in Venezia-Genoa, dall'altra parte del mondo, in Argentina, Damian Diaz ha subito il medesimo dramma in una sequenza incredibilmente identica. Anche per il nazionale del Banfield le conseguenze sono state drastiche: frattura della caviglia e stagione praticamente già conclusa.

L'infortunio in scivolata di Diaz: caviglia frattura e legamenti compromessi

Il centrocampista del Banfield e della nazionale ecuadoriana, Damián Díaz è stato costretto ad uscire in barella durante la partita del massimo campionato argentino, contro l'Independiente Rivadavia de Mendoza della 15a giornata giocata lunedì sera. Il 38enne centrocampista ha subito un infortunio scioccante alla fine della primo tempo: Díaz è entrato in scivolata per contrastare una palla a centrocampo quando la sua caviglia si è bloccata, provocando una distorsione impressionante. Diaz è rimasto urlante a terra tenendosi la gamba e non appena i medici sono entrati in campo hanno chiesto l'immediato cambio. Il calciatore, immobile e in lacrime, è uscito in barella e gli esami successivi hanno confermato la gravità del terribile infortunio: frattura della caviglia sinistra e legamenti compromessi.

Diaz come Malinovskyi, la sequenza shock è identica

La dinamica dell'infortunio di Diaz ha richiamato immediatamente quanto era accaduto solo poche ore prima al Penzo, per l'anticipo della quinta giornata tra Venezia e Genoa, giocatosi venerdì sera. Il centrocampista ucraino del Grifone, nel tentare di liberare la propria area dopo un cross di Zampano dalla destra, si è lanciato sul pallone in scivolata, ma nel farlo il suo piede destro è rimasto ancorato al terreno. Anche per Malinovskyi conseguenze gravissime: lussazione dell'articolazione della caviglia destra e una frattura del perone per il quale è stato sottoposto immediatamente a intervento chirurgico. Anche per lui, stagione praticamente conclusa: potrà rientrare solo dopo una lunghissima riabilitazione, non prima della prossima primavera.