D’Ambrosio espulso per la scarpata dolorosa a Mina si sfoga in campo: “Ma questi sono scarsi seri” Episodio particolare nel secondo tempo di Monza-Cagliari, che ha visto protagonisti D’Ambrosio e Mina. L’ex Inter è stato espulso attraverso il VAR per un gesto considerato antisportivo, scalciando l’avversario a terra. Per poi esplodere col quarto uomo: “Ma come faccio a rialzarmi?… oh, questi sono scarsi veri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Monza-Cagliari, match valido per la 19a giornata di campionato di Serie A e dal valore specifico altissimo per la lotta salvezza, ha vissuto un episodio chiave a metà secondo tempo quando i padroni di casa sono rimasti in 10contro 11 per l'espulsione diretta di Danilo D'Ambrosio, per una fallo di reazione sul cagliaritano Yerry Mina. Ma sono state le parole dell'ex difensore dell'Inter ad aver acceso la discussione quando, una volta uscito a bordo campo è sbottato con quarto uomo: "Ma come facevo a rialzarmi?…Oh, questi sono scarsi veri" il suo commento riferito agli arbitri.

Il contatto D'Ambrosio-Mina e l'intervento del VAR: rosso diretto per il difensore del Monza

Il Monza, già solitario ultimo in classifica, sotto 2-1 in casa contro il Cagliari, è rimasto anche in dieci uomini al minuto 63 per via dell'espulsione di Danilo D'Ambrosio, mettendo in grande difficoltà la formazione del neo tecnico Bocchetti – subentrato ad Alessandro Nesta – per poter risalire la china nel finale di match. Un cartellino rosso diretto, estratto dall'arbitro del match Di Bello dopo essere stato richiamato dal VAR. Intravista e punita una reazione dell'ex difensore dell'Inter ai danni del difensore del Cagliari, Yerry Mina quando i due erano a terra: liberandosi scalciando, D'Ambrosio ha colpito Mina tra i genitali e l'interno coscia, con un movimento che è apparso una chiaro gesto di stizza e antisportivo.

La rabbia di D'Ambrosio contro gli arbitri dopo l'espulsione: "Sono proprio scarsi…"

Davanti alla decisione dell'arbitro Di Bello con l'avvallo del VAR il difensore del Monza non è rimasto in silenzio. La rabbia e la frustrazione della sanzione disciplinare subita. Dopo l'espulsione, infatti, il difensore del Monza si è scagliato contro il direttore di gara e il quarto uomo, furioso: "Ma come faccio ad alzarmi? Ma come faccio ad alzarmi?" ha ripetuto cercando di spiegare il suo movimento che nulla aveva a che vedere con un tentativo di far male. Per poi, amaramente commentare: "Oh… questi sono scarsi veri!", riferendosi agli arbitri.

Il Cagliari sbanca il Brianteo: 2-1 al Monza, sempre più ultimo in classifica

Una partita amarissima per i tifosi del Monza che hanno chiuso così in 10 contro 11 rimediando l'ennesima sconfitta stagionale. In vantaggio per primi grazie ad un rigore di Caprari a inizio match, i brianzoli si sono fatti prima recuperare da Zortea a metà primo tempo per poi farsi rimontare nella ripresa da Piccoli per il definitivo 1-2 che rilancia i sardi in classifica e condanna il Monza all'ultimo posto solitario, adesso a -6 dalla salvezza ma con le dirette concorrenti che ancora devono giocare.