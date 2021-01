Dennis Man aveva 11 anni quando non ebbe nemmeno la forza di alzare lo sguardo e incrociarlo con quello di Gheorghe Hagi. Allora (nel 2009) giocava nell'Atletico Rad, lo faceva con cuore e orgoglio tali da prendere male la sostituzione: venne richiamato in panchina perché era incappato nella classica giornata stornata e quando l'ex campione della Romania si avvicinò per consegnargli la medaglia restò a capo chino. Pensava di non meritare quel premio. Oggi ha 22 anni è un'ala destra e arriva nel campionato italiano: vestirà a maglia del Parma che lo ha prelevato dalla Steaua Bucarest convincendo il presidente Becali a privarsi del ragazzo che nel suo Paese è stato definito il miglior talento nazionale. È costato 13 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2025.

Dal cuore della Transilvania a Bucarest

Per capire chi è Dennis Man bisogna azionare il rewind e lasciare che la sequenza videoclip scorra a ritroso di 15 anni: il Vladimirescu è il club che tiene a battesimo quel ragazzo nato nel cuore della Transilvania, la sua avventura nel calcio europeo sarebbe partita di lì bruciando le tappe tant'è che a 18 anni (2016) riesce subito a farsi spazio tra i titolari dell'Uta Arad. Ci gioca per una stagione e mezzo, sarà come salire sul trampolino di lancio e spiccare il volo. Non ha mai sofferto di vertigini né avuto paura di arrivare troppo vicino al sole e poi cadere. I numeri, quelli in campo e le statistiche, si snocciolano tra 14 gol e 31 presenze con la squadra che milita in Seconda divisione. È la sua buona occasione, lo capisce quando un emissario della FCSB (la ‘nuova' Steaua Bucarest) gli propone il grande salto di categoria. Cos'altro fare se non dire "sì, sono pronto"?

Trascinatore in campionato e in Europa

Per blindare il suo talento il presidente Becali arrivò perfino ad alzare il valore della clausola rescissoria: 50 milioni al primo anno, addirittura 100 al secondo quando il nome del ‘ragazzo' venne inserito tra i 50 migliori prospetti in Europa. Ancora una volta sono i numeri che giocano a suo favore: 146 presenze, 49 gol con la maglia del club di Bucarest. Ma è nell'ultima stagione che ha espresso il meglio di sé: 18 presenze nel massimo campionato della Romania, 14 reti e 6 assist hanno spinto in vetta il club della capitale. Protagonista in patria e anche in Europa: sue le 3 reti nelle due partite per le qualificazioni di Europa League. Lascia la squadra dopo 19 giornate e con un primato in classifica. Lo aspettano l'Italia e la Serie A, dove a Parma sarà uno degli interpreti del tridente di D'Aversa.

Le caratteristiche di Dennis Man: come può giocare a Parma

Segna tanti gol ma non è un bomber. Piuttosto un'ala destra duttile abbastanza da essere schierato anche come prima punta. È un esterno d'attacco dotato di buona fisicità (183 cm di altezza), calcia di sinistro e sfrutta la velocità come arma migliore per accentrarsi e farsi largo al tiro. Attacca, ripiega ed è pronto a ripartire. La Serie A e Parma sono pronto ad abbracciarlo.