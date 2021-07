La Spagna si è qualificata per le semifinali degli Europei e per la prima volta dopo nove anni torna tra le ultime quattro di una grande manifestazione. La partita con la Svizzera è stata durissima e solo ai calci di rigori la ‘Roja' è riuscita a imporsi e ce l'ha fatta grazie a due straordinarie parate di Unai Simon, che ha neutralizzato due rigori e a fine partita è stato nominato il migliore in campo. Nell'arco di pochi giorni il portiere dell'Athletic Bilbao è passato dall'errore clamoroso contro la Croazia al ruolo di eroe con la Svizzera.

Piuttosto contestato dopo le prime due partite, Luis Enrique si sta prendendo le sue rivincite ed è sicuramente molto amato dal suo gruppo che protegge in ogni situazione, è stato protettivo nei confronti di Morata e pure di Simon, autore di un liscio clamoroso che provocò il vantaggio della Croazia (nell'ottavo di finale). Il tecnico aveva detto: "Unai ha insegnato a tutti una lezione. Dopo un errore, non importa il tuo errore, ma il tuo atteggiamento dopo l'errore. Questa è una lezione per tutti i suoi compagni di squadra e per i bambini che vogliono giocare a calcio".

Da autore di una papera colossale a eroe, nel mezzo però anche due grandi parate nei supplementari con la Croazia, in cui era stato già decisivo. Ma con i rigori parati è arrivata la consacrazione anche a livello internaizonale, un momento che voleva Simon che ha fatto il suo esordio con la Spagna lo scorso novembre ed ha tolto il posto a David De Gea, il portiere più pagato al mondo. Ha parato due rigori, ha portato la Spagna in semifinale, ma Unai Simon non ha perso la sua modestia e quando è stato nominato uomo partita ha detto: "Questo premio lo darò a Sommer".