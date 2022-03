Dalla Macedonia sfottono l’Italia con i peggiori luoghi comuni: “Mafia spaghetti” In Macedonia del Nord l’entusiasmo per la vittoria in casa dell’Italia è debordante, perfino il presidente della Repubblica ora avvisa Cristiano Ronaldo in vista della finale dei playoff mondiali: “Preparati, sei il prossimo!”.

A cura di Paolo Fiorenza

Fa male, eccome se fa male. Da campioni d'Europa pochi mesi fa a spettatori in TV dei prossimi Mondiali in Qatar. L'Italia di Mancini crolla fragorosamente a Palermo nella semifinale dei playoff contro la modesta Macedonia del Nord ed ora piange sul latte versato e sulle proprie pochezze, interrogandosi sul futuro di una squadra che forse necessitava di una bella rinfrescata e sulle colpe di chi invece si è affidato al blocco che lo aveva fatto trionfare agli Europei, ovvero il Ct Roberto Mancini.

Alla disperazione sportiva dei tifosi azzurri fa ovviamente da contraltare la gioia irrefrenabile esplosa in Macedonia e prima ancora a Palermo, dove giovedì sera erano presenti parecchi sostenitori ospiti, che dopo aver fatto festa sugli spalti hanno poi proseguito per le vie cittadine. Contemporaneamente i tifosi di Trajkovski e compagni si riversavano per le strade della capitale Skopje con caroselli di giubilo, nonostante la qualificazione ai Mondiali sia tutt'altro che raggiunta: martedì prossimo la Macedonia dovrà cercare un secondo miracolo in casa del Portogallo, che nell'altra semifinale ha battuto l'Austria.

Reazioni comprensibili, visto che la vittoria in casa dell'Italia è uno dei momenti più alti della giovane Nazionale macedone – nata ad inizio anni '90 dopo la disgregazione dell'ex Jugoslavia ed attuale numero 67 del Ranking FIFA – dopo la vetta raggiunta con la qualificazione agli ultimi Europei, in cui peraltro se ne tornò a casa con tre sconfitte nelle tre gare del girone. E proprio in occasione di quel traguardo raggiunto dalla Macedonia lo scorso anno, Sase Ljoles aveva inciso un inno che aveva avuto grande successo: "Andiamo all'Europeo".

Stavolta lo stesso cantante ha deciso di festeggiare la sberla data all'Italia con un post di sfottò sul proprio profilo Facebook: in un video che è diventato virale, spezza e scaraventa a terra degli spaghetti, simbolo evidentemente dei nostri colori. Per non farsi mancare niente quanto ai peggiori luoghi comuni sull'Italia, a corredo aggiunge due parole: "Mafia spaghetti".

E del resto lo stesso presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, dopo il fischio finale del match con l'Italia ha voluto avvisare Ronaldo e il suo Portogallo in vista della finale dei playoff, taggando anche il capitano dei lusitani su Twitter: "Preparati Cristiano, sei il prossimo!". L'entusiasmo non manca, questo è sicuro…