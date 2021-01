Continuano le voci intorno al futuro di Leo Messi. Nonostante la Pulce abbia chiarito nell'intervista a LaSexta che non deciderà il suo futuro fino alla fine della stagione in corso, dalla Francia stanno alzando il pressing sul numero 10 del Barcellona e in tanti sperano di vederlo al Paris Saint-Germain a partire dal 30 giugno, la data su cui conclude il suo attuale contratto con il club catalano. Una settimana fa il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha chiarito le intenzioni del club francese in un'intervista a France Football, ovvero che "giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG"; e ieri il centrocampista del club francese e compagno di Seleccìon Leandro Paredes non ha nascosto che la sua squadra è sulle tracce della Pulce in un'intervista al Corriere dello Sport. Dopo le dichiarazioni di questi due membri del club parigino, ieri, il giornalista di Canal + Geoffroy Garétier ha affermato che Messi e tutta la sua famiglia, sua moglie e i figli, stanno apprendendo la lingua francese e questa informazione gli è stata confidata da una fonte molto affidabile.

C'è grande confusione e allo stesso tempo interesse per il futuro di Messi: la situazione contrattuale non è stata risolta, quella finanziaria del club è alquanto complessa e anche i rapporti all'interno dello spogliatoio sembrano sempre appesi ad un filo.

Dopo la squalifica di due giornate per l'espulsione nella finale di Supercoppa di Spagna, l'argentino è nuovamente a disposizione di Ronald Koeman e farà parte della squadra per il match contro il Rayo Vallecano. Il Barça domani si giocherà il passaggio ai quarti di finale di Copa del Rey, dove potrebbe incontrare contro il Real Madrid. Lo stesso l'allenatore del Barcellona, oggi in conferenza stampa, ha confermato che Leo Messi non ha più problemi fisici e sarà a disposizione ma c'è sempre più interesse per il futuro della Pulce.