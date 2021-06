Carlo Pinsoglio e la Juventus ancora insieme. Il rinnovo del terzo portiere bianconero è cosa fatta. Ad anticipare l'annuncio è stato il diretto interessato con un video alla sua maniera, pubblicato sul sito ufficiale della Vecchia Signora. Pinsoglio che veste la maglia della Juventus dal 2014, resterà a Torino per altre due stagioni, fino al 2023. E chissà se questa decisione influirà anche su quella del suo grande amico Cristiano Ronaldo. Grande soddisfazione nella squadra bianconera che dopo la vittoria della Coppa Italia aveva chiesto a gran voce di prolungare il vincolo di quello che è uno dei principali uomini-spogliatoio

"Oh ragazzi. Notizia bomba. Mi raccomando, state lì sul pezzo. Dai un po’ eh". Così un raggiante Carlo Pinsoglio ha preannunciato l'ufficialità del rinnovo del contratto con la Juventus, per alte due stagioni. Dopo la "conferma" di Szczesny e l'addio di Buffon, dunque nessun addio per il terzo portiere. Quest'ultimo ha un peso specifico comunque notevole, essendo uno dei principali uomini-spogliatoio della squadra del ritrovato Max Allegri. Spesso e volentieri Pinsoglio è stato il protagonista di video simpatici e di scherzi, con alcune sue espressioni che sono diventate "virali".

E Carlo Pinsoglio è noto anche per il suo feeling speciale con un Cristiano Ronaldo. Nessuno come lui è riuscito a far breccia nel campione portoghese che infatti lo ha invitato spesso e volentieri a casa sua, con le vacanze trascorse insieme. A febbraio dello scorso anno, basti pensare che Pinsoglio fu l'unico invitato alla festa di compleanno di CR7. E pochi giorni fa Pinsoglio è stato stuzzicato sul futuro del suo grande amico portoghese, reduce dalle fatiche dell'Europeo. Un argomento su cui il terzo portiere ha preferito non esprimersi: "Non so se resta alla Juventus". Di certo il coro che si è alzato nello spogliatoio della Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia "Rinnovatelo, rinnovatelo" ha funzionato per Pinsoglio. Lui al contrario di CR7 continuerà a vestire i panni del 12° uomo in campo, dalla panchina, per la Juve.