Cristiano Ronaldo corre ad abbracciarlo quando fa gol con la Juventus. CR7 urla ‘siuuuu' e Carlo Pinsoglio è lì, che attende di abbracciarlo oppure si rivolge alla stella portoghese per un cenno e un saluto di complicità. L'amicizia tra il terzo portiere dei bianconeri e il campione, che ha conquistato cinque Palloni d'Oro e vinto tutto a livello di club, ha incuriosito i tifosi. È uno dei pochissimi privilegiati invitato a casa dell'ex Real: a febbraio dell'anno scorso fu l'unico invitato alla festa di compleanno, fu così anche durante un party in vacanza a Ibiza.

"Non so se resta alla Juventus", è la risposta che l'estremo difensore ha dato a chi gli ha chiesto quale sarà la decisione per il futuro del calciatore. I segnali, a cominciare dalla parole dello stesso Ronaldo, sembrano andare nella direzione opposta, verso quell'addio che condurrebbe il giocatore al Manchester United (e sarebbe un ritorno), al Psg (trasferimento che desterebbe scalpore per gli investimenti fatti finora) oppure nel mondo della Major League americana. Per adesso, non si sbottona e resta concentrato solo sugli Europei e sul Portogallo. Fa parlare di sé per il caso Coca Cola e per le bottigliette che tolse dalla propria vista dicendo in conferenza "acqua, dovete bere acqua".

Se la permanenza di Ronaldo a Torino è in forte dubbio, quella di Pinsoglio invece proseguirà almeno per un'altra stagione. Confermato Wojciech Szczęsny come numero 1, a breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale della permanenza del terzo portiere (ne dà notizia Tuttosport) che in Serie A ha collezionato solo 4 presenze con la Juventus ma all'interno del gruppo è benvoluto e ha un ruolo di motivatore, oltre al fatto che essendo un prodotto del vivaio non occupa posti in lista.

Nella rosa dei portieri manca ancora una casella, quella del secondo. Difficile possa essere Mattia Perin che rientrerà dal prestito al Genoa ma ha fatto sapere di aver bisogno di maggiore spazio. Tre i nomi sul taccuino dei bianconeri, si tratta di Sirigu (Torino), Ospina (Napoli) o Mirante (svincolato e pure lui cresciuto nel settore giovanile della Juve).