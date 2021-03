Cristiano Ronaldo è la stella assoluta della Juventus, il portoghese ha ancora un anno di contratto ma ancora non sa se rimarrà in bianconero nella prossima stagione. Da più parti ci sono dei dubbi, la decisione probabilmente verrà presa più avanti. Nessuno conosce il futuro del cinque volte Pallone d'Oro nemmeno Pinsoglio, il terzo portiere della Juve, che ha un rapporto fraterno con CR7.

Pinsoglio parla del futuro di Ronaldo

In un'intervista rilasciata a ‘Tuttosport' il terzo portiere juventino ha parlato dell'amicizia stretta con il portoghese ma anche del futuro di Ronaldo: "Non so se resterà, spero sinceramente di sì, perché incide molto per la squadra, ha un anno di contratto. In teoria, se non succede qualcosa di strano…ma penso e spero che rimanga".

L'amicizia tra Pinsoglio e Cristiano Ronaldo

Nell'intervista concessa al quotidiano torinese l'ex portiere del Livorno che da quattro stagioni è il terzo della Juve ha parlato del suo rapporto di amicizia con Cristiano Ronaldo, tutto è nato da un messaggio di Georgina Rodriguez, la dolce metà del bomber: "Un giorno lei mi manda un messaggio per invitarmi a casa, stavo per risponderle: ‘Guarda che hai sbagliato, sono Pinsoglio'". Da lì è un nato un bel rapporto tra i due e Pinsoglio svela il Ronaldo fuori dal campo: "È una persona semplice e simpatica, ridiamo tanto. Parliamo di tutto: in un linguaggio che mischia spagnolo, inglese e italiano. Anche se il suo italiano è molto migliorato. È una persona tranquillissima e il rapporto è nato subito". Il rapporto d'amicizia si è consolidato grazie ai calci di punizioni che Ronaldo prova a fine allenamento:

Tutto è nato con le sfide in allenamento quando lui si fermava a tirare in porta. Poi abbiamo iniziato a frequentarci fuori, siamo sempre andati d’accordo. Si è creato un rapporto di amicizia bellissimo che mi fa molto piacere, perché un giocatore così grande che mi onora della sua amicizia mi fa molto piacere.

Legame forte e vero tra i due tanto che quando esulta spesso Ronaldo cerca Pinsoglio e come racconta lo stesso portiere la smorfia di CR7 è figlia di un espressione facciale del portiere: "È stata una delle prime cose della nostra amicizia, una delle prime volte che l’ho fatto ridere".