Il Benevento ha vinto in casa della Juventus una gara storica e la festa è stata grandissima per i calciatori di Filippo Inzaghi nel post-partita. Tutti i calciatori hanno postato sui loro profili social e Bryan Dabo, centrocampista del club sannita, si è ritrovato a discutere con un tifoso avversario che metteva in dubbio la loro vittoria. Un momento non proprio piacevole a cui l'ex Spal e Fiorentina avrà dedicato solo pochi secondi ma non deve essere stato piacevole ricevere critiche dopo aver vinto una gara contro ogni tipo di pronostico.

Il calciatore francese che gioca nella nazionale della Burkina Faso è subentrato nella ripresa della gara vittoriosa all'Allianz Stadium e ha contribuito a scrivere la storia della società campana ma dopo aver condiviso la foto della festa negli spogliatoi dell'impianto sportivo di Torino si è ritrovato a discutere sul suo profilo con un supporter bianconero, che non ha apprezzato molto quanto accaduto oggi pomeriggio. Dabo ha risposto piccato al commento del fan della Vecchia Signora e non si è trattenuto molto: "Stai zitto, il calcio è così. A volte si perde, a volte c'è la vittoria; alla fine se non sei contento non guardare".

Il Benevento si era fatto notare nel pomeriggio per la curiosa esultanza su Twitter dopo la vittoria storica in casa della Juventus: la squadra di Inzaghi ha espugnato l’Allianz Stadium con un gol di Adolfo Gaich e al triplice fischio finale oltre a esultare sul terreno di gioco i sanniti hanno espresso la loro gioia anche sui social network con una serie di lettere, esprimendo tutta la gioia per questa importantissima partita vinta in casa della squadra di Andrea Pirlo.

La festa giallorossa è continuata nelle ore successive ma Pippo Inzaghi non vuole cali di concentrazione dopo un match che può rappresentare un tranello o una spinta in più in vista del rush finale per la permanenza in Serie A.