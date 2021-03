Vittoria storica del Benevento in casa della Juventus. Il club campano ha espugnato l'Allianz Stadium ha battuto i campioni d'Italia in carica con un gol di Adolfo Gaich e al triplice fischio finale oltre a esultare sul campo i sanniti hanno espresso la loro gioia anche tramite il loro profilo Twitter. Secondo quanto riporta Opta il Benevento è la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Juventus in entrambi i match di uno stesso campionato: l'ultima volta era capitato alla Sampdoria nel 2012/2013. Nella gara d'andata i giallorossi di Filippo Inzaghi avevano fermato la Vecchia Signora sul risultato di 1-1, con la rete di Letizia che pareggiò quella di Morata al Vigorito. Oggi l'exploit inaspettato.

"abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms" è un insieme di lettere che esprime tutta la gioia per questa importantissima partita vinta in casa dei bianconeri di Andrea Pirlo. Il Benevento ha giocato una gara davvero stoica, non soltanto difendendosi ma provando anche a costruire delle occasioni per far male alle difesa bianconera. La rete decisiva è arrivata su un errore macroscopico di Arthur ma i sanniti hanno mostrato un grande carattere e mettendo in cascina un risultato storico, oltre a punti importanti per la salvezza.

La comunicazione delle società di calcio vive in parallelo con ciò che accade sul campo e per qualsiasi situazione, anche extra sportiva, che riguarda il club: non poteva mancare la reazione da parte del Benevento per un'occasione del genere. Al quarto confronto in Serie A, con le prime due sfide vinte in maniera netta, ecco che il Benevento riesce ad ottenere una vittoria storica in casa della squadra che ha vinto più scudetti nel campionato italiano. Grandissima gioia per la società sannita.