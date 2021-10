Da promessa del calcio inglese a pornoattore più pagato d’Inghilterra: la storia di Danny Mountain Danny Mountain era una promessa del calcio inglese e dopo essere entrato nelle giovanili del Southampton era nel mirino di diversi club. A causa di un grave infortunio all’età di 16 anni la sua vita è cambiata e per puro caso è diventato l’attore porno più pagato della Gran Bretagna.

A cura di Vito Lamorte

Danny Mountain voleva diventare un giocatore professionista e a nove anni entrò nelle giovanili del Southampton. A lui erano interessati anche aveva Chelsea, West Ham e Tottenham. Gli osservatori vedevano qualcosa di speciale in lui ma all'età di 16 anni il suo sogno si è fermato in modo definitivo a causa di un infortunio al ginocchio. I Saints si sono occupati delle sue cure finché non si sono resi conto che i suoi giorni sui campi di gioco erano finiti. Quello ragazzo, ora, è diventato il pornoattore più pagato della Gran Bretagna: a rivelarlo è Scorum, secondo cui Danny Mountain ha registrato più di 600 film e ha guadagnato più di 1 milione di euro. Al Daily Star ha dichiarato: "Da bambino sognavo di diventare un calciatore famoso. Sfortunatamente non segnerò mai per l'Inghilterra, ma questo non mi ha impedito di avere successo".

Dopo il grave infortunio Mountain ha iniziato a lavorare in un laboratorio di falegnameria fino a quando non ha ricevuto una proposta interessante che non aveva niente a che fare con il legno o il calcio, ma con il mondo della pornografia. Questo ragazzo nato a Bracknell nel 1984 è stato attenzionato da un talent scout di X-film a un'audizione per la sua ragazza: "Il suo agente voleva che entrasse nel porno. Lei non era interessata, ma le ha dato i dettagli di un provino a Londra e io l'ho accompagnata".

Non fu semplice raccontare questo salto alla sua famiglia ("È stato uno shock per mia madre") ma Danny è felice della sua vita: "Oggi ho una casa grande, mangio al ristorante e nei fine settimana gioco a calcio con Jones, Jason Statham e altre celebrità". Mountain è padre di bambini, una ragazza di nome Silvi e un ragazzo di nome Jaxon, e quando gli chiedono cosa vorrebbe per loro risponde: "Vorrei che mia figlia diventasse un'attrice porno? Certo che no. Ma a mio figlio dirò come faceva mio padre: ‘Osa, figliolo!'". Non ha abbandonato del tutto il calcio, visto che è tifoso del Southampton e del Manchester United; ma non è il pallone la sua fonte di guadagno.

Anche dalle nostre parti ci fu una storia simile che vide protagonista Davide ‘Dadá' Iovinella, calciatore dell'ASD Calcio Pomigliano che a 24 anni aveva lasciato i campi di calcio per una promettente carriera di attore porno con il nome di ‘Davide Montana' con la benedizione di Rocco Siffredi. Davide Montana si è diplomato con lode alla ‘Siffredi Hard Academy' ma nel 2018 ha annunciato la fine della sua carriera nel mondo dei film per adulti per lavorare nel mondo dello spettacolo.