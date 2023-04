Da Mourinho a Zidane, da Ancelotti a Klinsmann: cos’è e chi fa parte dell’UEFA Football Board Dal prossimo 24 aprile sarà ufficiale la presenza all’interno dell’UEFA di un nuovissimo Football Board, un comitato di consulenza presieduto da Boban. Ecco chi lo compone e cosa farà il neonato organo di supervisione voluto da Ceferin.

A cura di Alessio Pediglieri

I nomi sono illustri tra i 20 "saggi" che comporranno dal prossimo 24 aprile l'UEFA Football Board, un nuovissimo comitato di consulenza e supervisione che dovrebbe aiutare a prendere sempre la strada corretta tra VAR, nuovi regolamenti e i calendarizzazione dei vari eventi stagionali tra coppe e campionati. Composto da ex campioni e da importanti allenatori, sarà presieduto direttamente da Zvonomir Boban che già fa parte della direzione UEFA.

Jose Mourinho e Gareth Southgate, ma anche Ancelotti, Capello, Benitez, tra i tecnici che ne faranno parte, mentre il parterre di ex giocatori è di primissima qualità: si va da Zaidane a Klinsmann, passando per Figo, Zanetti, Maldini, Koeman, Mijatovic, Rudi Voeller. Tutti faranno parte dei 20 nomi scelti direttamente da Zvonimir Boban per formare il nuovo comitato consultivo UEFA con lo scopo prefissato di affrontare questioni relative alle nuove regole del calcio, all'arbitraggio e impatto del VAR, al calendario calcistico.

Zvonomir Boban presiederà l’UEFA Football Board che si riunirà per la prima volta il prossimo 24 aprile

Il primo incontro ufficiale si terrà lunedì 24 aprile e l'agenda del giorno del consiglio è già stata compilata con il compito di esaminare le questioni relative al Video Assistant Referee (VAR), alle competizioni UEFA relative ai calendari spesso oggetto di feroci discussioni, al benessere dei giocatori, alle tattiche e alle regole, fino alle proposte che possano aumentare lo sviluppo dei settori giovanili.

Sarà dunque un collegio di esperti, coloro che sono stati già definiti i "20 saggi" ai quali l'UEFA chiederà una mano. Si tratta di una selezione compiuta da parte di Boban e scelta nel panorama internazionale a disposizione tra allenatori ed ex tecnici tra i più stimati ed ex calciatori tra i più quotati di sempre. Successi e reputazione internazionale sono stati gli unici criteri utilizzati per la selezione finale e per non far torto a nessun settore, Boban ha chiesto ed ottenuto anche la presenza del capo degli arbitri della UEFA, Roberto Rosetti, che fornirà il proprio contributo.

Alekasandr Ceferin il presidente UEFA appena rieletto

Il comitato consultivo dell'UEF Football Board rappresenta una ultima novità assoluta partorita dalla gestione Ceferin il presidente UEFA appena rieletto nel suo ruolo. E' stato approvato questa settimana direttamente dal comitato esecutivo della UEFA a Lisbona e gli incontri si terranno una volta all'anno presso la sede dell'organizzazione a Nyon, in Svizzera. Nel prossimo futuro verrà creato anche un organismo simile al comitato consultivo per affrontare le questioni relative al gioco femminile.

La composizione dell'UEFA Football Board

Allenatori o ex allenatori

Josè Mourinho

Garteh Southgate

Carlo Ancelotti

Fabio Capello

Rafa Benitez

Roberto Martinez

Ex giocatori