Ceferin rieletto presidente UEFA: “Superlega come il lupo di Cappuccetto rosso”, Gravina il suo vice Il presidente della FIGC Gabriele Gravina a Lisbona è stato nominato, insieme a Laura McAllister, vicepresidente Uefa. Ceferin riconfermato presidente fino al 2027.

A cura di Alessio Morra

Alexander Ceferin è stato confermato come presidente della Uefa. La notizia non c'è, perché la vittoria del dirigente sloveno era scontato visto che non si è presentato nessuno sfidante. Ma poche ore dopo l'acclamazione del Ceferin tris è arrivata l'ufficialità di Gabriele Gravina, numero uno FIGC, come vicepresidente Uefa.

Ceferin è a capo dell'ente che governa il calcio europeo dal 2016 e dopo essere stato rieletto nel 2019 ha ottenuto un nuovo mandato, che durerà fino al 2027. Sarà dunque lui a presiedere la Uefa nei prossimi anni in cui si terranno gli Europei 2024 e i Mondiali del 2026, in Nord America.

Eletto per acclamazione, il massimo dirigente Uefa prendendo la parola dal palco del congresso annuale della Federcalcio Europea ha fatto il bilancio e ha tracciato le linee per il futuro ed ha criticato ancora una volta il progetto Superlega, tenuto a galla ancora da Juventus, Barcellona e Real Madrid: "Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono tentativi di creare nuovi modelli ma che andavano in conflitto con il modello europeo (la Superlega ndr.). Il nostro modello è basato su merito sportivo e non può essere acquistato ma solo guadagnato dentro e fuori dal campo. Il calcio appartiene a chi ama questo magnifico gioco. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro compito è di far prevalere il bene pubblico agli interessi di pochi privilegiati".

Aggiungendo: "Non entrerò nei dettagli del piano portato avanti dai tre club. Nello spazio di pochi mesi la Superlega si è trasformata in un personaggio di Cappuccetto rosso, un lupo vestito da nonna che ti vuole mangiare. Le leghe domestiche devono essere le fondamenta del calcio, sono la roccia su cui si basa il nostro modello. E sono grato ai governi dei Paesi europei che si sono schierati a favore del modello europeo".

Il presidente della FIGC è stato nominato vicepresidente della Uefa insieme a Laura McAllister, numero uno del calcio gallese. Un bel riconoscimento per Gravina, ma più in generale per tutto il calcio italiano. L'incarico ha durata quadriennale. Quindi Gravina ricoprirà quel ruolo fino al 2027.