Cuadrado vola dopo un contrasto, Caprari non ci sta: “Alzati”. E fa la sua imitazione Curioso episodio in occasione di Verona-Juventus con Cuadrado che è finito a terra dopo un contrasto con Caprari. L’esterno colombiano si è lamentato con l’avversario che lo ha accusato di essere un simulatore con un’imitazione molto particolare. Un piccolo show quello del centrocampista romano.

A cura di Marco Beltrami

Quella contro il Verona non è stata la miglior partita di Juan Cuadrado. L'esterno della Juventus è stato meno brillante del solito, ben disinnescato dagli uomini di Tudor che si sono imposti con il risultato di 2-1. Una gabbia per il colombiano quella disegnata dal mister croato, che soprattutto nel primo tempo non è riuscito mai a produrre i suoi proverbiali guizzi. Un'azione nel primo tempo in particolare ha fatto anche il giro dei social, con protagonista oltre al numero 11 bianconero anche il gialloblu Caprari che ha disputato dal canto suo un gran partita come tutto il Verona.

Poco dopo la mezz'ora, Cuadrado è caduto a causa di un contrasto con Caprari nella metà campo degli scaligeri. L'arbitro ha punito l'intervento del centrocampista del Verona fischiando il calcio di punizione, con il colombiano che dal canto suo si è lamentato anche con l'avversario. A quel punto Caprari si è reso protagonista di un piccolo show accusando l'avversario di simulazione: in particolare l'ex Sampdoria ha mimato la reazione esagerata dell'avversario, prendendolo quasi in giro con una piccola imitazione. Il tutto mentre i tifosi di casa hanno urlato a più riprese "Buffone, buffone" in direzione del giocatore della Juventus, ancora una volta accusato di essersi lasciato cadere.

Caprari e Cuadrado poi si sono "chiariti" con il classe 1993 romano che ha fatto cenno allo juventino di alzarsi. I replay però non sembrano dargli ragione, visto che il colpo rifilato sopra il ginocchio, seppur leggero, c'è stato. L'arbitro ha dunque fatto bene a fermare il gioco, con il laterale che ha pagato probabilmente le accuse mossegli in passato di essere un "simulatore".