Emergenza infortuni per la Juventus di Andrea Pirlo in vista del match di mercoledì contro il Porto valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League. Nell'ultima gara di campionato che ha visto i bianconeri uscire sconfitti dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alla già lunga lista degli indisponibili si è aggiunto anche Juan Cuadrado uscito nell'intervallo per un problema muscolare alla coscia destra. L'esterno colombiano si sottoporrà domani agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e la durata dello stop, ma appare certo che sarà costretto a saltare almeno le prossime due gare che attendono la sua Juventus: la gara di Champions contro il Porto e il prossimo match di Serie A contro il Crotone.

Brutte notizie dunque per Andrea Pirlo che contro il Porto dovrà certamente fare a meno dell'esterno colombiano, rivelatosi, dal suo rientro in campo, l'arma in più della Juventus grazie al suo grande apporto offensivo e alla sua capacità di saltare l'uomo. Con il forfait di Cuadrado quindi aumentano i problemi per il tecnico bianconero soprattutto per quanto concerne il centrocampo, reparto nel quale già mancano il brasiliano Arthur (vittima di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che lo ha costretto a saltare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter e il match del Maradona contro il Napoli) e il gallese Aaron Ramsey (ancora alle prese con alcuni piccoli problemi muscolari).

A peggiorare le cose anche il ritardo di condizione di McKennie (annunciato da Pirlo nel post-partita contro il Napoli) e il fatto che Bernardeschi in mezzo al campo non offre quelle garanzie richieste dal tecnico bianconero (come si è visto nel match con i partenopei). Una situazione complicata per Andrea Pirlo che si fa ancora più preoccupante in vista del prossimo incontro di campionato contro il Crotone nel quale non potrà contare nemmeno su Rabiot squalificato dopo l'ammonizione rimediata a Napoli.

Contro il Porto potrebbe invece tornare tra i convocati Paulo Dybala (già pronto prima di Napoli ma che è stato costretto a ritardare il rientro a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio). Ma, dopo il lungo stop, difficilmente potrà essere subito in condizione ottimale per dare il suo contributo alla causa bianconera se non per una frazione ridotta di gara.