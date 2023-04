Cuadrado ha sentito una grave offesa personale prima del pugno ad Handanovic: arriva la stangata Oggi atteso il verdetto del Giudice Spotrtivo: gli ispettori federali hanno ricostruito la dinamica del pugno di Cuadrado ad Handanovic.

A cura di Ada Cotugno

Juventus-Inter è una sfida senza fine. Oggi il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea prenderà le decisioni definitive sulle sanzioni ai giocatori che hanno reso incandescente il finale di partita. Nel mirino c'è anche la rissa scatenata tra Samir Handanovic e Juan Cuadrado che costerà la squalifica a entrambi per le prossime gare di coppa.

Il referto degli ispettori federali ha permesso la ricostruzione dettagliata dell'accaduto, partendo dai cori razzisti rivolti dalla tifoseria bianconera a Romelu Lukaku fino ad arrivare al parapiglia del finale. Sotto la lente di ingrandimento è finito il pugno rifilato da Cuadrado al portiere dell'Inter e che potrebbe costare al colombiano tre giornate di squalifica.

Secondo il racconto dei fatti, dopo il triplice fischio dell'arbitro Massa "iniziava un vigoroso confronto al termine del quale Cuadrado colpiva con un violento pugno al volto Handanovic. Si scatenava, di seguito, una “mass confrontation”". Entrambi sono stati espulsi e saranno puniti oggi dal giudice sportivo.

Gli ispettori federali hanno ricostruito anche tutto ciò che è accaduto prima del pugno del giocatore della Juventus, già ammonito pochi istanti prima per il duro confronto con Lukaku. Handanovic sarebbe intervenuto proprio per difendere il suo compagno di squadra, tanto che dalle immagini del campo si può vedere il confronto verbale tra i due giocatori.

I toni poi si sono fatti più duri e nel mezzo della discussione, come raccontato dal Corriere della Sera, il portiere nerazzurro avrebbe pronunciato un'offesa rivolta alla madre di Cuadrado che ha fatto poi scattare la violenta reazione del bianconero che ha provato a sferrargli un pugno al volto. A raccontarlo sono stati gli altri giocatori della Juventus presenti in campo, interpellati per avere più dettagli sulla vicenda.

Entrambi rischiano una corposa squalifica: per il colombiano si parla di "condotta violenta" che porterebbe almeno tre giornate di stop da scontare in Coppa Italia, ma la Juventus potrebbe avvalersi dell'attenuante del comportamento "in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui", previsto dalla Giustizia Sportiva e che potrebbe rendere meno pesante la sanzione.