Le polemiche che hanno accompagnato la sfida tra Brasile e Colombia non si placano. La gara di Copa America vinta dai verdeoro per 2-1 grazie a una rete di Casemiro al 100′ ha generato la furia della nazionale colombiana che ha giudicato irregolare il gol del momentaneo 1-1 messo a segno da Firmino. In occasione della rete del pari dell'attaccante del Liverpool, Neymar ha colpito con il pallone il corpo dell’arbitro Pitana, che sembrava in procinto di interrompere il gioco, ma ha poi deciso di far proseguire l’azione che ha portato al cross al centro per il gol di Firmino, che di testa ha segnato il gol dell'1-1.

Sui social è subito scoppiata la polemica da parte di tifosi e giocatori che già in campo avevano accerchiato il direttore di gara protestando in maniera veemente. Oggi anche lo sfogo dello juventino Juan Cuadrado che sul suo profilo Twitter ufficiale non ha di certo nascosto il suo dissenso per la discutibile decisione dell'arbitro: "Non è questione di non saper perdere ma le regole sono regole".

Lo sfogo di Cuadrado sui social

L'esterno colombiano si è dunque appellato al regolamento pubblicando questa frase accompagnata dallo screen delle regole generali che mostrano proprio come il tocco involontario da parte dell'arbitro dovesse comportare un'interruzione immediata del gioco. Le immagini della partita mostrano infatti come il pallone avesse colpito l'arbitro Pitana che era in procinto di fischiare l'interruzione del gioco portandosi anche il fischietto sulla bocca prima di decidere poi di far proseguire il gioco.

Una scelta determinante per l'esito della gara dato che la prosecuzione dell'azione ha portato al pareggio del Brasile. Lo sfogo di Cuadrado sui social, è stato accompagnato poi da diversi video di commento che mostrano un frammento della gara della Colombia contro l'Argentina in cui l'arbitro interrompe un contropiede della nazionale di Cuadrado proprio per via di un tocco del pallone involontario dell'arbitro. Il popolo colombiano invoca il complotto contro la propria nazionale in questa Copa America.