La Juventus contro la Fiorentina ha perso la prima partita in campionato di questa stagione, la prima dopo quasi quattro mesi in Serie A. I bianconeri sono stati sconfitti addirittura per 3-0. L'incontro è stato pesantemente condizionato dall'espulsione di Cuadrado. Il colombiano è stato autore di un durissimo fallo su Castrovilli, che gli è costato il rosso al 16′ del primo tempo. Il jolly bianconero con un post sui social ha parlato della sua delusione, ha detto che la Juventus è pronta a ripartire e soprattutto si è scusato con i compagni per averli lasciati con un uomo in meno. Questo il contenuto del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram:

Quando si è professionisti ci sono delle partite che si vorrebbero dimenticare, quella di ieri è una di queste. Sono molto deluso per aver lasciato la squadra in dieci e per la sconfitta, però ho fede che il domani sarà migliore.

Il fallo da espulsione di Cuadrado su Castrovilli

Fin qui è stato uno dei migliori della Juve di Pirlo, che punta molto sul colombiano che è sempre in campo in qualunque posizione. Giocatori duttili come Cuadrado in Serie A ce ne sono pochi così. Nove assist in questa prima parte di stagione (cinque in Champions League in cinque partite e quattro in campionato). Non male. Purtroppo però il 2020 Cuadrado lo ha chiuso con un cartellino rosso meritato, perché l'ex viola al 16′ è entrato con la gamba a martello sul centrocampista della Fiorentina Castrovilli, l'arbitro La Penna ha visto il brutto fallo e ha deciso di ammonirlo, ma poi richiamato dal VAR (Mazzoleni) il direttore di gara ha rivisto le immagini e ha deciso di estrarre il cartellino rosso. Cuadrado salterà così sicuramente la prima partita del 2021, quella con l'Udinese, e spera di tornare disponibile per il big match con il Milan del 6 gennaio.