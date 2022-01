Crolla in campo in preda alle convulsioni: calciatore portato via in ambulanza e gara sospesa Attimi di terrore durante il match del massimo campionato del Qatar tra Al-Rayyan e Al-Wakrah quando il calciatore Ousmane Coulibaly è crollato a terra in preda alle convulsioni e costretto all’intervento disperato i paramedici mentre l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro.

A cura di Michele Mazzeo

Attimi di terrore quelli vissuti dai giocatori e dagli spettatori del match del massimo campionato del Qatar tra Al-Rayyan e Al-Wakrah. Nei minuti finali del primo tempo il difensore maliano della formazione ospite Ousmane Coulibaly è infatti crollato improvvisamente a terra a causa di un malore. Il 32enne nato in Francia ha avuto le convulsioni e, tra la disperazione dei compagni di squadra e dei calciatori avversari (tra i quali l'ex stella del Real Madrid James Rodriguez), è stato immediatamente soccorso dai paramedici che sono riusciti a rianimarlo mentre l'arbitro decideva di sospendere l'incontro e mandare le due compagini negli spogliatoi.

Sono stati momenti di grande panico all'Al-Gharafah Stadium di Doha, soprattutto quando il calciatore maliano, che è il fratello del campione del mondo di kickboxing Abdarhmane Coulibaly, ha iniziato ad avere le convulsioni. Nelle immagini si vedono difatti i suoi compagni di squadra fare ampi gesti di preoccupazione portandosi le mani al capo per ciò a cui stanno assistendo e addirittura uno di loro appare disperato in lacrime in ginocchio sul terreno di gioco.

Fortunatamente però, come confermato dal giornalista Khalid Jassim del canale Al-Kass sui suoi social, Ousmane Coulibaly ha ricevuto cure mediche in tempo e, nonostante il tremendo spavento che ha suscitato, è adesso fuori pericolo. Il 32enne ex Brest e Panathīnaïkos trasportato su una ambulanza è stato poi trasferito d'urgenza in un ospedale della capitale qatariatota dove gli saranno prestate ulteriori cure e sarà tenuto sotto costante osservazione. Ancora non noti invece le cause del malore improvviso che lo ha colpito in campo.