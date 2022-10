Cristiano Ronaldo vede qualcosa a terra e cambia tragitto: un gesto di grande classe Pur con l’umore basso per il momento difficile che sta vivendo, Cristiano Ronaldo ha fatto qualcosa fuori dal campo che gli ha attirato applausi.

A cura di Paolo Fiorenza

Momento nero, nerissimo, per Cristiano Ronaldo, panchinaro nel Manchester United (zero minuti nel derby perso in maniera umiliante col City), messo in discussione in patria dove non è più intoccabile, e in difficoltà anche nella sua sfera privata, come dimostra la richiesta d'aiuto fatta ad un illustre psicologo che si è recato a casa sua per assisterlo.

Il 37enne portoghese sarà con ogni probabilità titolare giovedì in Europa League nel match che i Red Devils giocheranno a Cipro contro l'Omonia Nicosia, così come avvenuto nelle prime due partite del girone, ma è chiaro che una stagione vissuta così, all'ombra dei vari Rashford e Antony e col contentino dell'Europa minore, non può soddisfare il cannibale che è in lui. Il cinque volte Pallone d'Oro si sente ancora al top, in allenamento continua a dare il massimo come testimonia chi assiste alle sessioni di Carrington, né ha cambiato di una virgola le sue abitudini alimentari e la cura maniacale del proprio corpo.

Ronaldo in riscaldamento prima del derby di Manchester: non giocherà neanche un minuto

Ronaldo, insomma, non ci sta a finire la carriera in maniera così mesta e – secondo quanto riferisce il Telegraph – a gennaio potrebbe cambiare aria, stavolta non osteggiato dallo United com'era accaduto in estate. Intanto in molti non si capacitano di come una squadra apparsa così in difficoltà non ritenga Ronaldo degno di neanche un minuto in campo. A precisa domanda, Erik ten Hag ha risposto che il suo era stato un gesto di deferenza verso il campione e l'uomo, per non mortificarlo inserendolo nel corso di una disfatta: "Non l'ho messo per rispetto a lui e alla sua carriera, stavamo perdendo 4-1 quando ho inserito Martial, che aveva bisogno di minuti dopo il suo infortunio".

Un rispetto che anche Ronaldo ha mostrato al suo arrivo a Etihad Stadium, con un comportamento che è stato immortalato in un video che gli ha procurato applausi. Il portoghese ha notato che sul pavimento era stampato lo stemma del Manchester City ed allora ha cambiato tragitto per non calpestarlo. Pur con l'umore basso sapendo che non avrebbe giocato, CR7 ha dimostrato che ci sono gesti di classe che vanno oltre.