Cristiano Ronaldo vede il suo sosia in tribuna: "Non mi somigli, sei molto brutto" Cristiano Ronaldo ha segnato l'ennesimo gol con l'Al Nassr, ma sui social è stato coperto di critiche per come ha preso in giro un suo tifoso sfegatato e sosia, che si era presentato sugli spalti per incontrare il suo idolo: "Non mi somigli! Sei molto brutto!", gli ha urlato il campione portoghese.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo ha messo a segno nel match giocato dal suo Al Nassr contro l'Al Shabab il gol numero 926 della sua infinita carriera: continua dunque l'inseguimento del 40enne campione portoghese alla cifra fantascientifica delle 1000 reti. Se è stata una giornata buona per l'ego sconfinato di Ronaldo, lo è stata decisamente meno per la sua squadra e di riflesso anche per le ambizioni di CR7 di mettere ancora un trofeo in bacheca. Il pareggio 2-2 dell'Al Nassr tra le mura amiche assomiglia a una pietra tombale sulle chance di titolo, visto che l'Al Ittihad di Kanté e Benzema ha 10 punti di vantaggio in classifica e sembra ormai irraggiungibile. Oltre che per il gol, Ronaldo ha fatto notizia sui social – non esattamente in maniera positiva – per le parole rivolte a un suo sosia, che si era presentato sugli spalti con la maglietta del Portogallo e scalpitava per farsi notare.

Ronaldo al suo sosia: "Non mi somigli! Sei molto brutto!"

Cristiano si stava riscaldando assieme ai compagni di squadra prima dell'inizio della partita quando ha visto in tribuna il ragazzo in questione, ben visibile con la maglia numero 7 che il cinque volte Pallone d'Oro è solito indossare nella sua nazionale. A quel punto, restando a distanza dal suo tifoso sfegatato, Ronaldo gli ha urlato: "Fratello, non mi somigli! Non mi somigli! Sei molto brutto!". Il tifoso ha abbozzato di fronte alla presa in giro e ha ribattuto col sorriso a Ronaldo: "Sei il migliore". Al che Cristiano ha risposto alzando il pollice con un ghigno.

Ronaldo criticato sui social: "Immaginate di idolatrare qualcuno e sentirsi chiamare brutto davanti al mondo"

Il portoghese probabilmente voleva essere spiritoso, ma sui social i commenti non sono stati benevoli, provando a immaginare come poteva essersi sentito il tifoso di CR7: "Sorriso forzato e dolore negli occhi. Il ragazzo è morto un po' dentro per essere stato definito molto brutto dall'uomo che chiaramente adora a un livello estremo", ha scritto qualcuno. E ancora un altro: "Immaginate di idolatrare un uomo così tanto da volare in Arabia Saudita, comprare un posto in prima fila, pettinarvi come lui, indossare la sua maglia e parlargli durante il riscaldamento, solo per sentirvi chiamare brutti davanti al mondo intero".

Niente che farà perdere il sonno a Ronaldo, che anche in questa stagione sta tenendo medie mostruose di realizzazione: con quello realizzato contro l'Al Shabab, siamo a 25 gol in 30 partite complessive con la maglia dell'Al Nassr.