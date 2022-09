Cristiano Ronaldo tumefatto dopo uno scontro durissimo: si ritrova a terra sanguinante Cristiano Ronaldo a terra sanguinante dopo un durissimo scontro di gioco con il portiere della Repubblica Ceca. L’attaccante del Portogallo prende un bruttissimo colpo sul naso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Repubblica Ceca-Portogallo di Nations League è stato un autentico caos nei primi 20 minuti. Si è giocato poco a calcio per via dei tanti interventi dello staff medico delle due Nazionali. Già, e il primo a uscire malconcio per primo è stato Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Manchester United si è scontrato duramente con Vaclik. Il portiere della Repubblica Ceca in uscita alta ha colpito il naso del portoghese in pieno. Un colpo tremendo che ha costretto i sanitari ad intervenire subito. Le immagini sono a dir poco preoccupanti con il giocatore sanguinante a terra in attesa di essere soccorso.

Il momento in cui Cristiano Ronaldo si accorge di perdere sangue dal naso.

Il gioco resta fermo per un po' di tempo per permettere ai medici di intervenire e curare la ferita di Cristiano Ronaldo. Ma soprattutto per fermare la fuoriuscita del sangue dal naso. Il fantasista portoghese dopo un po' di tempo si rimette in piedi ma è visibilmente dolorante e scioccato da quel colpo. Sul suo viso i segni di quel violento scontro che però non gli ha negato di tornare in campo. A Ronaldo è stato messo un cerotto sul naso e un tampone nella narice sinistro del naso nel tentativo di fermare l'uscita del sangue dal naso.

Dopo il primo gol del vantaggio del Portogallo messo a segno da Dalot su assist di Leao, Cristiano Ronaldo è andato a festeggiare con i compagni ma non c'erano segni di evidente miglioramento sul suo viso, anzi. Il portoghese mostrava qualche livido sul viso e non è da escludere una possibile rottura del naso o quantomeno una frattura. Sarà importante capire a fine primo tempo se sarà necessario fermarsi o comunque proseguire senza problemi.

Il bruttissimo colpo subito da Cristiano Ronaldo.

Possibile che possa essere proprio il giocatore a decidere a seconda di come si senta anche perché il Portogallo ha chiuso la prima frazione in vantaggio di due gol. Sta di fatto che proprio sul finire di primo tempo la Repubblica Ceca è riuscita a guadagnarsi un calcio di rigore proprio per un netto fallo di mano di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, nel tentativo di proteggersi il viso dall'arrivo della palla, ha alzato la mano in area toccando inevitabilmente la sfera. Dopo il check del VAR l'arbitro ha indicato il dischetto del rigore poi fallito da Schick che la manda alta sulla traversa dopo aver scheggiato la traversa..