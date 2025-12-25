Cristiano Ronaldo torna in campo dopo un mese in uno stadio deserto: la partita diventa un flop

Il ritorno in campo di cristiano Ronaldo non ha scaldato i tifosi dell’Al Nassr che hanno lasciato lo stadio semivuoto nell’ultima partita della Champions League asiatica.

Il campionato saudita è fermo per la sua pausa invernale ma Cristiano Ronaldo ha avuto l'opportunità di tornare in campo dopo un mese di stop nella Champions League asiatica: 30 giorni esatti dopo la sua ultima partita si aspettava un'accoglienza calorosa per il suo Al Nassr da parte del pubblico, ma in realtà si è ritrovato a giocare in uno stadio praticamente vuoto. Nessuno si aspettava un'atmosfera così per una partita internazionale, eppure sugli spalti c'erano a malapena 8mila persone ad assistere al 5-1 contro l'Al Zawraa, impreziosito dai colpi dei grandi campioni.

Cristiano Ronaldo gioca in uno stadio semivuoto

Non è una novità, dato che i grandi investimenti non sempre hanno catturato la risposta del pubblico che nella maggior parte delle occasioni non riempie neanche la metà degli stadi. Per l'Al Nassr è capitato ancora una volta nell'ultima partita di Champions League giocata con gli iracheni dell'Al Zawraa: non era sicuramente un incontro importante, vista anche la facile vittoria che hanno ottenuto i sauditi, ma la squadra non giocava da un mese e per il ritorno in campo ci si aspettava una risposta completamente diversa.

L’Al Nassr ha giocato in uno stadio quasi deserto

Cristiano Ronaldo non giocava un incontro ufficiale dal 23 novembre, dato che il campionato adesso è in pausa e riprenderà soltanto il mese prossimo, ma il suo rientro non ha scaldato le folle come aveva immaginato. La grande vittoria dei sauditi è stata vista da circa 8mila spettatori che non hanno riempito la metà dello stadio, lasciando buchi evidenti sugli spalti che hanno reso lo spettacolo triste anche agli occhi di chi ha seguito la partita dalla tv. Non è di certo una novità, ma sui social in tanti si aspettavano un'affluenza maggiore per il ritorno in campo del portoghese.