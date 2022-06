Cristiano Ronaldo show col Portogallo in Nations League: la Spagna si ferma in Repubblica Ceca Il Portogallo vola in Nations League trascinato da un Cristiano Ronaldo show capace di realizzare una doppietta nel 3-0 alla Svizzera. Crolla invece la Spagna contro la Repubblica Ceca. Haaland trascina la Norvegia con una doppietta in Svezia.

A cura di Fabrizio Rinelli

La seconda giornata di Nations League vede ancora una volta brillare la stella di alcuni dei grandi protagonisti del nostro calcio. Nella Lega A gruppo B tutti gli occhi erano puntati sul Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato nella sfida contro la Svizzera capace di andare ai Mondiali a discapito dell'Italia ma che ha perso la seconda gara consecutiva della fase a gironi dopo il ko all'esordio con la Repubblica Ceca. Il Portogallo infatti dopo il primo tempo era già avanti 3-0 trascinato da un super Cristiano Ronaldo capace dei segnare una doppietta dopo il gol iniziale di Carvalho. CR7 fa piangere anche mamma Dolores che si commuove a seguito dei due gol di suo figli. Un pianto quasi a singhiozzo sulle tribune di Lisbona per lei che non resiste all'emozione.

Il campione del Manchester United si porta a segnare il centodiciassettesimo gol in Nazionale prima che Cancelo chiudesse la pratica Svizzera con il 4-0 finale. Il gruppo B però potrebbe vedere una clamorosa sorpresa dato che la Spagna dopo il pareggio contro il Portogallo nella prima giornata ha pareggiato anche in Repubblica Ceca. Dopo i gol dei padroni di casa con Pesek e Kuchta intervallati dalla rete di Gavi, è stato Martinez ad evitare a Luis Enrique il ko nel recupero. La Spagna resta infatti ferma a due punti. Gavi diventa a 17 anni e 304 giorni, il marcatore più giovane della storia della nazionale spagnola. Battuto anche Ansu Fati, che fino ad ora deteneva il record.

In Lega B brilla invece la stella di Erling Haaland. Assolutamente fantastica la serata del neo attaccante del Manchester City capace di segnare una doppietta in casa della Svezia (non succedeva da 17 anni) e dare alla sua Norvegia una vittoria fondamentale che porta la sua Nazionale a quota 6 punti in classifica a punteggio pieno dopo il successo nel primo turno contro la Serbia lasciando la Svezia di Kulusevski a tre punti. Per Haaland sono ben 18 i gol in 19 presenze in Nazionale e soprattutto vince 2-1 il derby scandinavo.

La Serbia ha invece rialzato la testa grazie a Milinkovic-Savic e Mitrovic. Due autentici bomber di Lazio e Fulham capaci di regalare alla propria Nazionale la vittoria 4-1 contro la Slovenia complice il tris e il poker firmato poi da Jovic e Radonjic. Nella Lega C in serata invece dilaga la Georgia in casa della Bulgaria con il punteggio di 5-2 mentre vince 1-0 in Kosovo (che finisce la partita in 9) la Grecia. Nella Lega C nel pomeriggio invece, vittoria per la Macedonia in casa di Gibilterra e pareggia 0-0 invece tra Cipro e Irlanda del Nord. Malta vince in casa di San Marino 0-2 nella Lega D.