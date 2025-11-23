Calcio
Cristiano Ronaldo segna un gol mostruoso, Joao Felix non riesce più a muoversi: è scioccato

A quasi 41 anni, Cristiano Ronaldo continua a segnare gol pazzeschi: la rovesciata con cui ha ‘risposto’ a McTominay lascia i suoi compagni increduli, Joao Felix resta immobile per quello che ha appena visto.
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

Siamo stati una settimana intera a vedere e rivedere il gol pazzesco segnato da Scott McTominay in Scozia-Danimarca, rete anche pesantissima per mandare la sua nazionale ai Mondiali, abbiamo misurato l'altezza del suo piede rimarcando che era superiore a quella della famosa rovesciata di Cristiano Ronaldo in uno Juventus-Real Madrid del 2018 ed eccoci qua: il campione portoghese ha subito ‘risposto' al giocatore del Napoli, realizzando ancora una volta una rete meravigliosa col medesimo gesto tecnico. Un gol di bellezza così stordente, che il suo compagno nell'Al Nassr Joao Felix è rimasto immobile, non riuscendo più a muoversi: era scioccato per quello che aveva appena visto, spettatore privilegiato a pochi passi.

La rovesciata pazzesca di Cristiano Ronaldo in Al Nassr-Al Khaleej

L'Al Nassr quest'anno fa sul serio, vuole finalmente sfatare la maledizione del campionato saudita ed è partito a razzo: nove vittorie nelle prime nove partite giocate e vetta della Saudi Pro League a punteggio pieno, con quattro punti di vantaggio sull'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi. L'ultimo match che si è disputato domenica contro l'Al Khaleej è finito 4-1 e Ronaldo ha atteso il 96′ per pennellare la sua opera d'arte. Sul cross dalla destra di Nawaf Boushal, il cinque volte Pallone d'Oro si è coordinato spalle alla porta e ha sforbiciato in maniera perfetta, spedendo il pallone in rete senza che il portiere avversario potesse fare alcunché.

Per capire cosa è accaduto in quel momento a Riad, e come spazio e tempo si siano un attimo fermati inchinandosi a un calciatore immortale che nel prossimo febbraio compirà 41 anni, non bisogna guardare Ronaldo, che aveva capito subito di aver segnato un gol mostruoso, ma le reazioni dei suoi compagni di squadra.

Incredulità è dire poco: Joao Felix, che era andato a segno anche lui in precedenza e sta giocando una grandissima stagione (15 gol in 17 partite complessive), è rimasto paralizzato per qualche secondo, poi si è guardato intorno stranito, né diverse sono state le espressioni degli altri calciatori dell'Al Nassr, che poi hanno via via raggiunto Cristiano per abbracciarlo e incoronarlo come ‘GOAT'.

Per Ronaldo si tratta del gol numero 954 in carriera e il tassametro corre ancora, con l'obiettivo delle 1000 reti che si avvicina a passi rapidi: in questa prima parte di stagione, il bottino del bomber portoghese è di 16 gol in 17 partite, tra club e nazionale. Però vabbè, li fa facili…

