Cristiano Ronaldo sapeva già che Mbappé avrebbe fatto fatica al Real: "Non è come il PSG" La profezia di Cristiano Ronaldo si è rivelata vera. A settembre aveva fatto la sua analisi sull'arrivo di Mbappé al Real Madrid e le previsioni non erano affatto rosee.

A cura di Ada Cotugno

Kilyan Mbappé sta lottano per imporsi al Real Madrid in una stagione particolare, in cui non è ancora diventato la vera stella della squadra. Per qualcuno però queste difficoltà iniziali erano prevedibili: Cristiano Ronaldo rivendica la sua lungimiranza a cinque mesi dall'inizio dell'avventura del francese nella Liga, riproponendo la lettura che aveva fatto nel mese di settembre e che oggi sembra essere diventata una vera profezia.

Il campione portoghese conosce benissimo l'ambiente del Real e sapeva già come sarebbe andata a finire questa storia. Sul canale Youtube di Rio Ferdinand aveva fatto la sua analisi, prevedendo un periodo non facile per l'ultimo arrivato che si è ritrovato effettivamente ad attraversare tutto ciò che ha detto il suo collega.

Cristiano Ronaldo aveva previsto le difficoltà di Mbappé

Per CR7 era abbastanza facile leggere l'arrivo di Mbappé al Real Madrid: pochi sanno meglio di lui cosa vuol dire giocare per quella squadra e indossare una maglia così pesante, a volte capace di schiacciare anche i migliori giocatori al mondo. Per questo nel mese di settembre aveva espresso molti dubbi sul futuro del francese: "Vedremo se avrà le idee chiare, se saprà resistere alle pressioni".

La sua opinione si è rivelata molto accurata e anche la spiegazione che aveva dato a Rio Ferdinand alla fine si è rivelata veritiera, dato che i Blancos sono una squadra molto forte ma che fa fatica rispetto a un anno fa, quando Mbappé era solo un'idea di mercato ancora irrealizzabile: "Il Real Madrid non è il PSG, questo è certo. Mbappé è andato lì. Penso che il Madrid continuerà a essere forte, ma non so se sarà migliore della scorsa stagione. Non lo so, vedremo. Hanno giocatori fantastici e una squadra fantastica”.