Cristiano Ronaldo rischia di saltare tutta la fase a gironi dei Mondiali 2026: cosa dice il regolamento FIFA

Cristiano Ronaldo ha vissuto una serata da dimenticare nella pesante caduta del Portogallo contro l’Irlanda, forse l’ultima gara di qualificazione mondiale della sua carriera. Una gomitata rifilata a un avversario gli è costata la prima espulsione in assoluto con la maglia della sua nazionale e ora rischia una squalifica che potrebbe tenerlo fuori per buona parte della fase a gironi del Mondiale 2026. Le norme FIFA sono particolarmente rigide per episodi di questo tipo e, con le qualificazioni agli sgoccioli, l’eventuale stop verrebbe scontato direttamente nella rassegna iridata.

Il Codice Disciplinare FIFA, all’articolo 14, paragrafo 1, prevede almeno tre turni di stop per gesti violenti come gomitate, calci o sputi. Con una sola gara ancora da disputare nel percorso di qualificazione del Portogallo, un’eventuale squalifica minima proietterebbe Ronaldo a saltare le restanti partite direttamente ai Mondiali, compromettendo quasi per intero la fase a gruppi.

Il Portogallo non ha ancora ottenuto il pass matematico per il 2026, ma resta padrone del proprio destino: guida il Gruppo F con 10 punti, due in più dell’Ungheria, e si giocherà tutto nell’ultimo match casalingo contro l’Armenia.

Cristiano Ronaldo ha incassato il primo cartellino rosso della sua carriera in nazionale dopo 226 partite. Al 59’ della sfida persa 2-0 dal Portogallo in Irlanda, il capitano ha colpito con una gomitata O’Shea. L’arbitro Nyberg aveva inizialmente optato per l’ammonizione, ma la revisione al VAR lo ha spinto a trasformarla in espulsione diretta. CR7 ha lasciato il campo furioso, accompagnato dai fischi dell’Aviva Stadium.

Poco prima che l'arbitro decidesse di espellere Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d'Oro ha detto al giocatore che aveva colpito di smetterla di fare scenate e ha mimato il pianto: i tifosi irlandesi se ne sono accorti e, quando CR7 è stato espulso dopo un controllo VAR, hanno ricambiato il gesto esattamente nello stesso modo.

Il commissario tecnico dell'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, rivela cosa gli ha detto Cristiano Ronaldo durante la lite seguita al cartellino rosso: "Mi ha fatto i complimenti per aver fatto pressione sull'arbitro…".

Una serata non semplice per il cinque volte Pallone d'Oro e il conto da pagare potrebbe essere carissimo.