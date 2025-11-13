Cristiano Ronaldo espulso col VAR per una gomitata: la reazione di CR7 è inqualificabile

Cristiano Ronaldo ha perso letteralmente la testa nella serata in cui il Portogallo avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione ai Mondiali. Il cartellino rosso rimediato (il primo della carriera alla 226ª in nazionale) per aver rifilato una gomitata a un avversario a palla lontana scandisce il nervosismo e l'atteggiamento biasimevole di CR7, che in precedenza aveva addirittura sbeffeggiato i tifosi avversari mimando il gesto del pianto. Non è finita: ha anche un battibecco mentre abbandona il terreno di gioco, il tutto accompagnato da un altro cenno eloquente e qualcosa del tipo "parli, parli, parli… vediamo se ci vai ai Mondiali". Sulla sconfitta per 2-0 contro la Repubblica d'Irlanda ci sono la faccia e i gesti deplorevoli del cinque volte Pallone d'Oro che sarà punito con una squalifica di almeno due giornate.

Un ko indigesto anche per non aver chiuso con una giornata di anticipo il discorso qualificazione ai Mondiali. Dopo la vittoria per 1-0 dell'Ungheria contro l'Armenia, il Portogallo aveva bisogno di una vittoria in Irlanda e invece è stato battuto rinviando alla sfida di domenica con l'Armenia ogni ambizione. I lusitani hanno due punti di vantaggio sull'Ungheria e tre sull'Irlanda, che si affronteranno nel confronto diretto. Non possono permettersi altri passi falsi.

CR7 colpisce un avversario a palla lontana, rosso col VAR

Cosa ha fatto il campione lusitano per meritare l'espulsione? Le immagini della diretta hanno mostrato cosa è successo al 16° del secondo tempo: si trovava nell'area rivale e, a contatto col difensore Dara O'Shea, lo colpisce con una gomitata. Inizialmente il direttore di gara estrae il cartellino giallo ma dalla cabina di regia gli suggeriscono di rivedere a bordo campo l'episodio: la review dura poco, il tempo di sincerarsi dell'accaduto poi cambia il colore e il giallo diventa rosso.

L'atteggiamento inqualificabile di Cristiano Ronaldo

Una volta ricevuto il cartellino rosso, CR7 ha dapprima applaudito sarcasticamente, rivolgendosi ai tifosi irlandesi, poi ha alzato i due pollici facendo una smorfia prima di abbandonare il campo. Ma non sono stati gli unici cenni di una partita folle e fuori di senno. In precedenza, pochi minuti prima di essere rispedito anzitempo sotto la doccia aveva reagito in maniera plateale al tifo ostile nei suoi confronti: s'è girato verso il pubblico e con le mani ha inscenato un finto pianto.

Cosa rischia adesso il campione portoghese: stangata in arrivo

Il cartellino rosso per condotta violenta può costare davvero caro a CR7 che adesso rischia una squalifica pesante. Due, anche tre giornate, che lo costringerebbe a saltare la prima partita della Coppa del Mondo, qualora il Portogallo si qualificasse.