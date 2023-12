Cristiano Ronaldo reagisce in maniera scomposta al World’s Best Player: manca di rispetto a tutti Cristiano Ronaldo ha preso molto male la classifica dei 10 migliori calciatori al mondo per il 2023 stilata dall’IFFHS: il campione portoghese si è sfogato sui social mancando di rispetto a tutti i colleghi presenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che Cristiano Ronaldo pensi tuttora di essere uno dei più forti calciatori al mondo lui stesso non lo nasconde: a quasi 39 anni (li compirà tra poco più di un mese), l'attaccante portoghese continua a segnare con cadenze mostruose, sia con l'Al Nassr che con la nazionale lusitana. Anche l'anno solare appena andato in archivio ha visto il campione di Madeira mettere assieme numeri clamorosi e certamente dentro di sé CR7 pensava che un ente che si chiama Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, ovvero quell'IFFHS che stila classifiche su classifiche attenendosi a dati massimamente oggettivi, non potesse non tenere conto dei suoi gol nel compilare la graduatoria del World's Best Player 2023. Ed invece Ronaldo non è neanche nei primi dieci, il che ha provocato la sua reazione scomposta via social.

La classifica del World's Best Player 2023 stilata dall'IFFHS: Cristiano Ronaldo non è nella Top 10

La classifica stilata dall'IFFHS circa i calciatori più forti al mondo per l'anno che si sta chiudendo vede Erling Haaland detronizzare Leo Messi, che dal primo posto del 2022 passa al terzo, con Kylian Mbappé sul secondo gradino del podio. Seguono poi Rodri, Bellingham, De Bruyne, Kane, Bernardo Silva, Vinicius e l'interista Lautaro Martinez. Nessuna traccia di Ronaldo, che dalla sua vanta l'astronomico bottino – molto celebrato in questi giorni – di 53 gol (e 15 assist) nelle 58 partite giocate in tutte le competizioni nel 2023.

Cristiano l'ha presa malissimo e ha fatto lo stesso gesto – non esattamente di classe né rispettoso dei colleghi presenti nella classifica in questione – che fece in occasione dell'ottavo Pallone d'Oro vinto da Messi, esito anche quello evidentemente non condiviso (eufemismo) dal portoghese. Ronaldo oggi come allora ha commentato con delle faccine sghignazzanti la vicenda, stavolta aggiungendo – sotto il post su Instagram del quotidiano A Bola che riportava la classifica – anche l'emoji della scimmietta che si copre gli occhi.

Il commento di Ronaldo alla classifica dell'IFFHS

Come a dire: cosa mi tocca vedere, io che sono tuttora il miglior bomber al mondo, numeri alla mano…