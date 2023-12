Messi non è più il calciatore più forte del mondo secondo l’IFFHS: due sono davanti a lui adesso La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio ha detronizzato Leo Messi: non è più l’argentino il calciatore più forte al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leo Messi sta trascorrendo le vacanze di Natale assieme alla sua famiglia, ma non si sta certo lasciando andare ai bagordi. Un'immagine postata dalla moglie Antonela fa capire che di abdicare al suo ruolo di stella di prima grandezza il 36enne campione argentino non ha nessuna intenzione: la coppia, unitissima a dispetto del recente gossip su presunte ‘voglie di evasione' di lui, si è fotografata in allenamento, mettendo in mostra l'addome scolpito di entrambi. Pallone d'Oro in carica, il suo ottavo messo in bacheca, Messi tuttavia da qualche ora non è più il calciatore più forte al mondo secondo l'annuale classifica stilata dall'IFFHS, ovvero la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio: altri due giocatori sono adesso davanti a lui.

L'IFFHS, pur non facendo parte della FIFA, è da quest'ultima riconosciuta e autorizzata a pubblicare statistiche e record – individuali e di squadra – circa la storia del calcio. Una delle graduatorie diffuse a cadenza annuale è quella di fine dicembre, dove viene stilato l'ordine di grandezza dei calciatori nell'anno solare. L'anno scorso Messi era stato incoronato davanti a Mbappé e Benzema: un dominio schiacciante, con 275 punti contro i 35 e 30 dei due inseguitori, figlio chiaramente della vittoria dei Mondiali in Qatar con l'Argentina.

Dopo 12 mesi, tuttavia, secondo l'IFFHS non è più Messi il miglior calciatore al mondo: il titolo è stato attribuito a Erling Haaland, che ha spazzato via la concorrenza con 209 punti. Alle sue spalle si è classificato Mbappé (105 punti), mentre Messi è solo terzo (85 punti).

Leggi anche La sequenza impressionante di infortuni di Coquelin: è lui il calciatore più sfortunato al mondo

Non hanno lasciato dubbi circa la vittoria del bomber norvegese i titoli vinti nel 2023 col Manchester City: Premier League, Coppa d'Inghilterra, Champions League, Supercoppa europea e il fresco Mondiale per Club (nel quale peraltro era infortunato). La caterva di gol segnati da Haaland è stata decisiva per fargli attribuire il titolo di IFFHS World's Best Player. I suoi compagni al City Rodri e De Bruyne hanno completato la Top 5.