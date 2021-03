Cosa farà Cristiano Ronaldo a fine stagione? Resterà alla Juventus o la sua avventura in Italia è finita? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo nelle ultime settimane. Il cinque volte Pallone d'Oro non sembra essere molto soddisfatto di come si sono evolute le cose nel suo periodo a Torino e da mesi starebbe lanciando messaggi per sondare il terreno a Madrid. Subito dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Porto il suo agente Jorge Mendes avrebbe messo sul tavolo alcune opzioni per il prossimo anno e avrebbe già mosso le sue pedine ma di concreto e di ufficiale, al momento, non c'è nulla.

Secondo quanto riportato da El Partidazo di COPE, CR7 sarebbe disposto a tornare al Real Madrid la prossima stagione perché non ha raggiunto il suo obiettivo di vincere la Champions con la Juventus e avrebbe comunicato alla sua cerchia più stretta il suo desiderio di tornare a vestire la camiseta blanca. Le parole in merito alla vicenda sono queste: "Dipende da loro (in riferimento al Real Madrid), tutto può succedere".

Cristiano Ronaldo è consapevole che gli obiettivi di mercato del Real Madrid sono altri ma sa bene che se la stagione dei merengues dovesse chiudersi senza vittorie sarebbe più difficle arrivare a gente come Erling Haaland o Kylian Mbappé. Questo renderebbe il suo ritorno possibile. Il portoghese lascerebbe la Juventus se il Real Madrid lo chiamasse ma, come riportato da Melchor Ruiz in Deportes COPE, la strategia di mercato della Casa Blanca per il momento non contempla il ritorno di Cristiano Ronaldo.

I vertici della squadra vincitrice per 13 volte della Champions League non pensano che abbia senso riportare a Madrid il portoghese torni tre anni il suo addio. Al Real Madrid amano CR7 ma sono più concentrati sembrano più orientati a cercare il calciatore che possa farli trionfare nei prossimi anni e non a puntare su un calciatore che li ha reso grande il club in passato. Il cinque volte Pallone d'Oro è convinto di poter dare il massimo al Real Madrid ancora per qualche anno ma il club blanco non giudica il ritorno come un'operazione economicamente redditizia.