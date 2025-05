video suggerito

Cristiano Ronaldo l'immortale: "Posso giocare altri 10 anni". La sua età biologica è sorprendente Ronaldo è nato nel 1985, ha 40 anni, e non ha voglia di lasciare il calcio giocato. L'attaccante ha scoperto di avere un'età biologica diversa da quella reale, inferiore di oltre undici anni.

A cura di Alessio Morra

Cristiano Ronaldo l'immortale. Potrebbe questo il suo soprannome tra qualche anno. Perché il calciatore portoghese, che pochi mesi fa ha compiuto 40 anni, non ha voglia di lasciare il calcio e potrebbe giocare ancora molto a lungo. CR7 scherzando ha detto di poter giocare ancora una decina d'anni. La dichiarazione l'ha fatta quando ha scoperto di avere un'età biologica molto inferiore a quella reale.

Ronaldo ha 11,9 anni in meno biologicamente

Ronaldo è nato a Funchal il 5 febbraio 1985, ha iniziato la sua carriera da professionista con lo Sporting Lisbona da giovanissimo. I vent'anni di carriera (trionfali) li ha superati da un pezzo, ora gioca nella Saudi League con l'Al-Nassr, e come ricorda il portoghese ‘Record' CR7 ha scoperto di avere un'età biologica di oltre 11 anni inferiore a quella reale.

In un podcast video di ‘Whoop', un'azienda tecnologica specializzata in fitness tracker e dispositivi di monitoraggio della salute, azienda della quale lui stesso è ambasciatore e testimonial, c'è chi dice anche socio, si vede il calciatore scoprire che la sua età biologica è di 28,9, rispetto ai 40 che ha realmente. I dispositivi dell'azienda hanno misurato i dati fisiologici del portoghese, precisamente la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, vagliando anche info sul suo recupero da una prestazione e l'altra, infine hanno studiato anche il riposo, precisamente il sonno.

I due grandi obiettivi di Ronaldo

Quando ha scoperto di essere più giovane di un decennio abbondante ha detto: "Non posso credere che sia così bravo, ho 28,9 anni. Giocherò a calcio per altri 10 anni". Ora non sappiamo, naturalmente, se Ronaldo sarà in campo da professionista per altri dieci anni puliti, ma intanto continuerà a inseguire due obiettivi: i Mondiali 2026, potrebbe essere il primo a giocarne sei, e giocare assieme al figlio, Cristiano junior che a 15 anni ha fatto il suo esordio con la nazionale Under 15 del Portogallo.